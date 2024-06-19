https://1prime.ru/20240619/ofz-849317855.html

Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб

Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб - 19.06.2024, ПРАЙМ

Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T18:10+0300

2024-06-19T18:10+0300

2024-06-19T18:10+0300

минфин

офз

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/65/841006545_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_64dc30721a9174660af1a1a3fe7f85b1.jpg

МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 20,657 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 248,001 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 97,3% от номинала, средневзвешенная цена - 97,3% от номинала. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - говорится в сообщении. Минфин ранее в среду признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

минфин, офз