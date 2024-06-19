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Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб
Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб - 19.06.2024, ПРАЙМ
Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб
Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:10+0300
2024-06-19T18:10+0300
2024-06-19T18:10+0300
минфин
офз
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 20,657 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 248,001 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 97,3% от номинала, средневзвешенная цена - 97,3% от номинала. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - говорится в сообщении. Минфин ранее в среду признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.
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минфин, офз
Минфин РФ разместил ОФЗ на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб
Минфин РФ разместил ОФЗ 29025 на 20,7 млрд руб при спросе в 248 млрд руб
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 20,657 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 248,001 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 97,3% от номинала, средневзвешенная цена - 97,3% от номинала.
"Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - говорится в сообщении.
Минфин ранее в среду признал несостоявшимся аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом 26245 с погашением в сентябре 2035 года из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен.