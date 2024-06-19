https://1prime.ru/20240619/opk-849308904.html

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца - 19.06.2024, ПРАЙМ

Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца

Просроченные графики поставок предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут иметь последствия, заявил руководитель Минпромторга России Антон... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:17+0300

2024-06-19T15:17+0300

2024-06-19T15:43+0300

оборона

промышленность

вооружения

антон алиханов

впк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848207033_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3bf9da091a411bfcaccab3770ba9ff89.jpg

МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Просроченные графики поставок предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут иметь последствия, заявил руководитель Минпромторга России Антон Алиханов.Глава ведомства выступил на заседании Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.По словам министра, вся производственная база "обвязана" графиками комплектования, которые сходятся в графики поставок, реализация которых контролируется Коллегией ВПК. "И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — сказал Алиханов.Он добавил, что тем самым работу ОПК перевели на жесткий проектный менеджмент, что является "плюсом". По словам Алиханова, ОПК внес большой вклад в развитие промышленности. Так, отметил он, около 850 предприятий, которые ранее не были связаны с "оборонкой", помогали выстраивать кооперационные связи на несколько уровней.Глава Минпромторга заключил, что оборонная промышленность создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода, но нехватка кадров и маленькая окупаемость все еще являются проблемами в данной сфере.

https://1prime.ru/20240619/mishustin-849305644.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

оборона, промышленность, антон алиханов, впк