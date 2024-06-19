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Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца - 19.06.2024, ПРАЙМ
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца
Просроченные графики поставок предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут иметь последствия, заявил руководитель Минпромторга России Антон... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:17+0300
2024-06-19T15:43+0300
оборона
промышленность
вооружения
антон алиханов
впк
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Просроченные графики поставок предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут иметь последствия, заявил руководитель Минпромторга России Антон Алиханов.Глава ведомства выступил на заседании Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.По словам министра, вся производственная база "обвязана" графиками комплектования, которые сходятся в графики поставок, реализация которых контролируется Коллегией ВПК. "И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — сказал Алиханов.Он добавил, что тем самым работу ОПК перевели на жесткий проектный менеджмент, что является "плюсом". По словам Алиханова, ОПК внес большой вклад в развитие промышленности. Так, отметил он, около 850 предприятий, которые ранее не были связаны с "оборонкой", помогали выстраивать кооперационные связи на несколько уровней.Глава Минпромторга заключил, что оборонная промышленность создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода, но нехватка кадров и маленькая окупаемость все еще являются проблемами в данной сфере.
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оборона, промышленность, антон алиханов, впк
оборона, Промышленность, Вооружения, Антон Алиханов, ВПК
15:17 19.06.2024 (обновлено: 15:43 19.06.2024)
 
Алиханов пригрозил "проштрафившимся" предприятиям ОПК сменой владельца

Алиханов допустил смену собственников "проштрафившихся" предприятий ОПК

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Просроченные графики поставок предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут иметь последствия, заявил руководитель Минпромторга России Антон Алиханов.
Глава ведомства выступил на заседании Бюро Союза машиностроителей и Лиги содействия оборонным предприятиям.
По словам министра, вся производственная база "обвязана" графиками комплектования, которые сходятся в графики поставок, реализация которых контролируется Коллегией ВПК. "И в случае серьезных отклонений в отношении "проштрафившихся" предприятий применяются соответствующие меры, вплоть до смены собственника", — сказал Алиханов.
Он добавил, что тем самым работу ОПК перевели на жесткий проектный менеджмент, что является "плюсом". По словам Алиханова, ОПК внес большой вклад в развитие промышленности. Так, отметил он, около 850 предприятий, которые ранее не были связаны с "оборонкой", помогали выстраивать кооперационные связи на несколько уровней.
Глава Минпромторга заключил, что оборонная промышленность создает заделы в высокотехнологичных гражданских сферах для постпобедного периода, но нехватка кадров и маленькая окупаемость все еще являются проблемами в данной сфере.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
Мишустин призвал тщательно контролировать средства, выделенные на ОПК
14:07
 
ВооруженияоборонаПромышленностьАнтон АлихановВПК
 
 
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