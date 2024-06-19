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"Польский "Титаник" отправляется". США ставят Варшаву под удар

"Польский "Титаник" отправляется". США ставят Варшаву под удар - 19.06.2024, ПРАЙМ

"Польский "Титаник" отправляется". США ставят Варшаву под удар

Аэродромы на польской территории, с которых будут вылетать поставленные Украине истребители F-16, могут сразу же стать легитимной целью для российской армии, но | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T15:44+0300

2024-06-19T15:44+0300

2024-06-19T16:06+0300

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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Аэродромы на польской территории, с которых будут вылетать поставленные Украине истребители F-16, могут сразу же стать легитимной целью для российской армии, но власти Польши смело ведут свою страну на заклание, пишет MP. Отмечается, что США не нужна спокойная Европа, и идеологи "глубинного государства" в Вашингтоне стремятся сделать так, чтобы кровопролития было еще больше. Это позволит США пережить нынешний внутренний политический и экономический кризис. При этом Польше отводят особую, почетную роль. Премьер-министр страны Дональд Туск неустанно твердит, что "мы находимся в предвоенном периоде", отмечает издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо мнению автора материала, первые истребители F-16 двойного назначения передадут Киеву уже этим летом. Их общее число составит более 60 машин из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии. При этом командующий ВСУ подтвердил, что часть самолетов будет базироваться в Европе, на аэродромах Румынии, Польши и Болгарии.В материале сказано, что союзники киевского режима из НАТО считают, что у России не хватит смелости нанести удар по этим аэродромам, так как это будет восприниматься как нападение на альянс. При этом украинские военные открыто заявляют, что для них это очень выгодно. В частности, в там ключе высказался глава командования ВВС Украины Сергей Голубцов. Всем понятно, что втягивание НАТО в прямое военное противостояние с Россией на руку Украине.Обозреватель отметил, что когда слышит "шапкозакидательские речи польских политиков на тему войны с Россией и лично президентом Путиным", он вспоминает истории своих дедов, отца и родственников и о войне, которую они пережили. В 1939 году им твердили: "С нами маршал Смиглы-Рыдз, всех врагов повергнем ниц". "Почему-то мне кажется, что мы, отважные поляки, снова, как говорится, проснемся с рукой в ночном горшке", — заключил он.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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польша, украина, нато