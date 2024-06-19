https://1prime.ru/20240619/polsha-849312619.html

Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике

Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике - 19.06.2024, ПРАЙМ

Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике

Польше доверят осуществлять командование на Балтике на фоне наибольших расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО, пишет издание Do Rzeczy. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T16:28+0300

2024-06-19T16:28+0300

2024-06-19T16:43+0300

польша

нато

расходы

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ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ. Польше доверят осуществлять командование на Балтике на фоне наибольших расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО, пишет издание Do Rzeczy."По оценкам натовских специалистов, расходы Польши на оборону по отношению к ВВП страны увеличатся и составят в 2024 году 4,12% (в прошлом году — 3,26%)", — говорится в материале издания.Отмечается, что Польша будет совместно с Германией и Швецией командовать операциями союзников на Балтике от имени стран НАТО. Ко всему прочему, Польша уже занимается усилением командования в Европе, в том числе в многонациональном корпусе "Северо-Восток" в городе Щецин.Владислав Косиняк-Камыш, заместитель премьер-министра и глава Министерства обороны Польши, отметил, что польская армия насчитывает более 200 тысяч солдат, а 2024 год стал рекордным по количеству призывников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240501/polsha-847822010.html

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польша, нато, расходы