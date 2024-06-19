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Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике
Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике - 19.06.2024, ПРАЙМ
Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике
Польше доверят осуществлять командование на Балтике на фоне наибольших расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО, пишет издание Do Rzeczy. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T16:28+0300
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2024-06-19T16:43+0300
польша
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ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ. Польше доверят осуществлять командование на Балтике на фоне наибольших расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО, пишет издание Do Rzeczy."По оценкам натовских специалистов, расходы Польши на оборону по отношению к ВВП страны увеличатся и составят в 2024 году 4,12% (в прошлом году — 3,26%)", — говорится в материале издания.Отмечается, что Польша будет совместно с Германией и Швецией командовать операциями союзников на Балтике от имени стран НАТО. Ко всему прочему, Польша уже занимается усилением командования в Европе, в том числе в многонациональном корпусе "Северо-Восток" в городе Щецин.Владислав Косиняк-Камыш, заместитель премьер-министра и глава Министерства обороны Польши, отметил, что польская армия насчитывает более 200 тысяч солдат, а 2024 год стал рекордным по количеству призывников.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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польша, нато, расходы
Кто платит, тот и командует. Польше доверили "важную" миссию на Балтике
Do Rzeczy: расходы Польши на оборону в этом году превысят четыре процента ВВП
ВАРШАВА, 19 июн - ПРАЙМ.
Польше доверят осуществлять командование на Балтике на фоне наибольших расходов на оборону среди всех стран-членов НАТО, пишет
издание Do Rzeczy.
"По оценкам натовских специалистов, расходы Польши на оборону по отношению к ВВП страны увеличатся и составят в 2024 году 4,12% (в прошлом году — 3,26%)", — говорится в материале издания.
Отмечается, что Польша будет совместно с Германией и Швецией командовать операциями союзников на Балтике от имени стран НАТО. Ко всему прочему, Польша уже занимается усилением командования в Европе, в том числе в многонациональном корпусе "Северо-Восток" в городе Щецин.
Владислав Косиняк-Камыш, заместитель премьер-министра и глава Министерства обороны Польши, отметил, что польская армия насчитывает более 200 тысяч солдат, а 2024 год стал рекордным по количеству призывников.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша проговорилась о секретных планах НАТО, пишет СМИ