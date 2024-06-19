https://1prime.ru/20240619/sanktsii-849302643.html

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России - 19.06.2024, ПРАЙМ

Стали известны подробности нового пакета санкций ЕС против России

Новый 14-й по счету пакет санкций Евросоюза по России включает ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:02+0300

2024-06-19T13:02+0300

2024-06-19T13:12+0300

россия

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БРЮССЕЛЬ, 19 июн - ПРАЙМ. Новый 14-й по счету пакет санкций Евросоюза по России включает ограничения против поставок СПГ, нефтяных танкеров, экспорта гелия и технологий двойного назначения, сообщает издание EUObsever со ссылкой на проект документа.По данным издания, в рамках 14-го пакета ЕС планирует ввести ограничения в отношении 20 физлиц и 22 юрлиц."Санкционный пакет ЕС также включает ограничения на поставки российского сжиженного газа, санкции против нефтеналивного флота, экспорта гелия и ограничения к доступу к технологиям двойного назначения", - пишет издание.

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