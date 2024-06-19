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ФАС назвала пользу "чувствительных" штрафов для металлургических компаний
ФАС назвала пользу "чувствительных" штрафов для металлургических компаний - 19.06.2024, ПРАЙМ
ФАС назвала пользу "чувствительных" штрафов для металлургических компаний
Штрафы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), назначенные "Северстали", ММК и НЛМК по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, окажутся очень... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T15:44+0300
2024-06-19T15:44+0300
2024-06-19T15:44+0300
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Штрафы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), назначенные "Северстали", ММК и НЛМК по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, окажутся очень существенными для металлургических компаний, они "будут более аккуратны" в принятии решений, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский. "У нас же не было задачи создать какие-то глобальные финансовые проблемы компаниям. Задача была обратить их внимание на то, что они занимают доминирующее положение, на то, что цены выросли необоснованно, и те штрафы, которые назначены, они, поверьте, очень чувствительные даже для таких крупных компаний. И точно они этого не забудут, в части того, что будут более аккуратны в принятии своих решений", - сказал он. Шаскольский также напомнил, что "Северсталь" и ММК уже заключили мировые соглашения с ФАС, сейчас служба работает над мировым соглашением с НЛМК. В феврале 2022 года служба признала, что "Северсталь", ММК и НЛМК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было. ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. В сентябре того же года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства.
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фас рф
ФАС назвала пользу "чувствительных" штрафов для металлургических компаний
ФАС: "чувствительные" штрафы по делу металлургов сделают их решения аккуратными
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Штрафы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), назначенные "Северстали", ММК и НЛМК по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, окажутся очень существенными для металлургических компаний, они "будут более аккуратны" в принятии решений, сказал журналистам глава ведомства Максим Шаскольский.
"У нас же не было задачи создать какие-то глобальные финансовые проблемы компаниям. Задача была обратить их внимание на то, что они занимают доминирующее положение, на то, что цены выросли необоснованно, и те штрафы, которые назначены, они, поверьте, очень чувствительные даже для таких крупных компаний. И точно они этого не забудут, в части того, что будут более аккуратны в принятии своих решений", - сказал он.
Шаскольский также напомнил, что "Северсталь" и ММК уже заключили мировые соглашения с ФАС, сейчас служба работает над мировым соглашением с НЛМК.
В феврале 2022 года служба признала, что "Северсталь", ММК и НЛМК с января 2021 года нарушали антимонопольное законодательство, установив и поддерживая монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке, хотя рыночных факторов для повышения внутренних цен до уровня экспортных не было.
ФАС предписала компаниям прекратить злоупотреблять доминирующим положением и обеспечить конкуренцию на рынке стального проката в РФ. В сентябре того же года на основании своих февральских решений ФАС назначила нарушителям оборотные штрафы. Все три компании оспорили акты антимонопольного ведомства.