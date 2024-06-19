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Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией

Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией - 19.06.2024, ПРАЙМ

Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией

Отношения между Россией и Турцией всегда были непростыми. Но по каким бы причинам между Москвой и Анкарой не возникали разногласия, сегодня они избегают... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:09+0300

2024-06-19T11:09+0300

2024-06-19T11:15+0300

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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Турцией всегда были непростыми. Но по каким бы причинам между Москвой и Анкарой не возникали разногласия, сегодня они избегают эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад. Об этом в статье для портала Al Mayadeen пишет обозреватель Хосни Махали.По его словам, "все прекрасно понимают", что Турция не может присоединиться к санкциям против России. Ведь свыше 50% потребляемого в Турции газа поставляется из Российской Федерации. При этом Россия в настоящий момент возводит АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, а "Росатом" и турецкое Минэнерго предметно обсуждают строительство второй АЭС на севере Турции стоимостью свыше $25 млрд.В статье также отмечается, что Турция для России – это выход для финансовых операций, к тому же Анкара контролирует порты на Черном море, весьма важные для РФ в нынешней непростой ситуации во взаимоотношениях с Западом.Поэтому, несмотря на разногласия, например, в Сирии, Ливии и на Кавказе, Россия и Турция, по словам Махали, "избегают дальнейшей эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад".

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россия, турция, отношения