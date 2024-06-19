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Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией
Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией - 19.06.2024, ПРАЙМ
Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией
Отношения между Россией и Турцией всегда были непростыми. Но по каким бы причинам между Москвой и Анкарой не возникали разногласия, сегодня они избегают... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:09+0300
2024-06-19T11:15+0300
политика
россия
турция
отношения
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Турцией всегда были непростыми. Но по каким бы причинам между Москвой и Анкарой не возникали разногласия, сегодня они избегают эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад. Об этом в статье для портала Al Mayadeen пишет обозреватель Хосни Махали.По его словам, "все прекрасно понимают", что Турция не может присоединиться к санкциям против России. Ведь свыше 50% потребляемого в Турции газа поставляется из Российской Федерации. При этом Россия в настоящий момент возводит АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, а "Росатом" и турецкое Минэнерго предметно обсуждают строительство второй АЭС на севере Турции стоимостью свыше $25 млрд.В статье также отмечается, что Турция для России – это выход для финансовых операций, к тому же Анкара контролирует порты на Черном море, весьма важные для РФ в нынешней непростой ситуации во взаимоотношениях с Западом.Поэтому, несмотря на разногласия, например, в Сирии, Ливии и на Кавказе, Россия и Турция, по словам Махали, "избегают дальнейшей эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад".
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россия, турция, отношения
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, отношения
11:09 19.06.2024 (обновлено: 11:15 19.06.2024)
 
Запад не упустит шанса: Турция решила не портить отношения с Россией

Al Mayadeen: Турция избегает эскалации напряженности с Россией

© Фото : "Турецкий поток"Символический сварной шов "Турецкого потока"
Символический сварной шов Турецкого потока - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© Фото : "Турецкий поток"
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Отношения между Россией и Турцией всегда были непростыми. Но по каким бы причинам между Москвой и Анкарой не возникали разногласия, сегодня они избегают эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад. Об этом в статье для портала Al Mayadeen пишет обозреватель Хосни Махали.
По его словам, "все прекрасно понимают", что Турция не может присоединиться к санкциям против России. Ведь свыше 50% потребляемого в Турции газа поставляется из Российской Федерации. При этом Россия в настоящий момент возводит АЭС "Аккую" в провинции Мерсин, а "Росатом" и турецкое Минэнерго предметно обсуждают строительство второй АЭС на севере Турции стоимостью свыше $25 млрд.
В статье также отмечается, что Турция для России – это выход для финансовых операций, к тому же Анкара контролирует порты на Черном море, весьма важные для РФ в нынешней непростой ситуации во взаимоотношениях с Западом.
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
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Поэтому, несмотря на разногласия, например, в Сирии, Ливии и на Кавказе, Россия и Турция, по словам Махали, "избегают дальнейшей эскалации напряженности, которой обязательно воспользуется Запад".
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯотношения
 
 
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