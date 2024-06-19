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Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию на валютном рынке России с 2022 годом

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию на валютном рынке России с 2022 годом - 19.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт сравнил нынешнюю ситуацию на валютном рынке России с 2022 годом

Движение курса рубля после санкций США на Мосбиржу напомнило курсовую динамику после начала СВО, однако паники не наблюдалось - попытка ослабления рубля сейчас... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T12:04+0300

2024-06-19T12:04+0300

2024-06-19T12:04+0300

экономика

россия

иностранная валюта

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Движение курса рубля после санкций США на Мосбиржу напомнило курсовую динамику после начала СВО, однако паники не наблюдалось - попытка ослабления рубля сейчас оказалась слабой, юань же может пойти еще ниже, прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа Капитал" Владимир Брагин. Минфин США 12 июня сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, оказались Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). С 13 июня Московская биржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Курс юаня на Мосбирже в среду падал до 10,84 рубля – минимума с мая прошлого года. От "досанкционного" уровня - закрытия 11 июня - юань к минимуму среды уже обваливался на 1,39 рубля, или 11,4%. "В целом ситуация сейчас напоминает 2022 год, только без паники, вызвавшей сильное ослабление рубля в первые недели после начала СВО. Попытка ослабления рубля была в первые часы в прошлый четверг (максимально юань подскакивал до 12,49 рубля – ред.), после чего курс китайской валюты пошел стремительно вниз", - говорит эксперт. "Стоит отметить, что сейчас сильное движение в рубле носит спекулятивный характер. Кто-то боится, что "отменят" доллар и евро в России, кто-то просто отыгрывает движение, у кого-то сработали стоп-сигналы. А главное, ориентира для "справедливого" курса снова нет. Он достиг отметок, где был до начала СВО, но тот ли это уровень – большой вопрос. Я ставлю на то, что курс будет еще ниже, но будет ли это 9,5 или 10,5 рубля за юань, пока утверждать не берусь", - добавляет Брагин. Базовых причин укрепления рубля две, полагает он. "Во-первых, возможные проблемы с импортом, что связано с усложнением общения с контрагентами за рубежом. Риск попадания под вторичные санкции более чем серьезный, поэтому возможно сохранение проблем с платежами и увеличение сроков доставки грузов из-за усложнения логистики. Во-вторых, вторичные санкции – это риск не только для тех, кто продает товары в Россию, но и принимающих средства от российских граждан. Это дополнительный барьер для оттока капитала, а значит и фактор, снижающий спрос на иностранную валюту", - поясняет Брагин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иностранная валюта