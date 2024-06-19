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Путин оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама по Украине
Путин оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама по Украине - 19.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама по Украине
Москва приветствует сбалансированную позицию Вьетнама по Украине, отметил Владимир Путин в статье для вьетнамской газеты. Его слова приводит агентство Reuters. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T18:43+0300
2024-06-19T18:43+0300
владимир путин
вьетнам
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Москва приветствует сбалансированную позицию Вьетнама по Украине, отметил Владимир Путин в статье для вьетнамской газеты. Его слова приводит агентство Reuters.Отмечается, что российский лидер выразил одобрение Ханою за поддержку "прагматичного пути решения кризиса" на Украине.Ранее Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине. Северокорейский лидер выразил солидарность российскому правительству, армии и народу.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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вьетнам
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владимир путин, вьетнам
Владимир Путин, ВЬЕТНАМ
18:43 19.06.2024
 
Путин оценил "сбалансированную" позицию Вьетнама по Украине

Путин заявил, что приветствует сбалансированную позицию Вьетнама по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный визит В.Путина во Вьетнам
Официальный визит В.Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Москва приветствует сбалансированную позицию Вьетнама по Украине, отметил Владимир Путин в статье для вьетнамской газеты. Его слова приводит агентство Reuters.
Отмечается, что российский лидер выразил одобрение Ханою за поддержку "прагматичного пути решения кризиса" на Украине.
Ранее Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине. Северокорейский лидер выразил солидарность российскому правительству, армии и народу.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Ким Чен Ын полностью поддержал спецоперацию на Украине
09:01
 
Владимир ПутинВЬЕТНАМ
 
 
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