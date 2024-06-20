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Развернуться пока не получается - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Развернуться пока не получается - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций рухнул на годовые минимумы, -3% за сутки. На вечерке индекс Мосбиржи был уже у 3010 п., с недавнего майского максимума провал почти 15%. Негативных... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:43+0300
2024-06-20T11:12+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Рынок акций рухнул на годовые минимумы, -3% за сутки. На вечерке индекс Мосбиржи был уже у 3010 п., с недавнего майского максимума провал почти 15%. Негативных фундаментальных факторов хоть отбавляй, и некредитные финансовые организации и нерезиденты усиливают продажи, а внутренние покупки бумаг со стороны системно значимых банков и физиков пока явно недостаточны, чтобы сломить волну распродаж. Придется ждать исчерпание навеса.Сильнее рынка были бумаги НОВАТЭКа (+2,2%). ЕС опять пугает санкциями на СПГ из России, а это рынок сырья корпорации. Но бумаги уже ранее упали к 1005 руб. на ожиданиях ограничений и теперь в отскоке. В краткосрочной перспективе могут быть и выше, скажем, над 1100 руб.Слабее рынка оказались "префы" Сургутнефтегаза (-5,9%). На фоне тотального обвала инвалют "кубышка" корпорации снижается, а это и есть база под будущие дивиденды. При таком курсе валют дивдоходность может упасть в два раза. Поддержка на 60 руб., а сопротивление у 65 руб.: в общем волатильно.А рубль продолжил ударное укрепление. Инвалюты рухнули на минимумы за 13 месяцев. Биржевой юань был у 10,8, а фьючерсы на доллар и евро у 82 и под 89 соответственно. Паника на валютном рынке связана с санкциями против биржевой инфраструктуры — участники избавляются от токсичных валют. А юань попал под раздачу за компанию. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать технического отскока перепроданных валютных пар.
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
10:43 20.06.2024 (обновлено: 11:12 20.06.2024)
 

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Рынок акций рухнул на годовые минимумы, -3% за сутки. На вечерке индекс Мосбиржи был уже у 3010 п., с недавнего майского максимума провал почти 15%. Негативных фундаментальных факторов хоть отбавляй, и некредитные финансовые организации и нерезиденты усиливают продажи, а внутренние покупки бумаг со стороны системно значимых банков и физиков пока явно недостаточны, чтобы сломить волну распродаж. Придется ждать исчерпание навеса.
Сильнее рынка были бумаги НОВАТЭКа (+2,2%). ЕС опять пугает санкциями на СПГ из России, а это рынок сырья корпорации. Но бумаги уже ранее упали к 1005 руб. на ожиданиях ограничений и теперь в отскоке. В краткосрочной перспективе могут быть и выше, скажем, над 1100 руб.
Слабее рынка оказались "префы" Сургутнефтегаза (-5,9%). На фоне тотального обвала инвалют "кубышка" корпорации снижается, а это и есть база под будущие дивиденды. При таком курсе валют дивдоходность может упасть в два раза. Поддержка на 60 руб., а сопротивление у 65 руб.: в общем волатильно.
А рубль продолжил ударное укрепление. Инвалюты рухнули на минимумы за 13 месяцев. Биржевой юань был у 10,8, а фьючерсы на доллар и евро у 82 и под 89 соответственно. Паника на валютном рынке связана с санкциями против биржевой инфраструктуры — участники избавляются от токсичных валют. А юань попал под раздачу за компанию. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать технического отскока перепроданных валютных пар.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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