Развернуться пока не получается

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Рынок акций рухнул на годовые минимумы, -3% за сутки. На вечерке индекс Мосбиржи был уже у 3010 п., с недавнего майского максимума провал почти 15%. Негативных фундаментальных факторов хоть отбавляй, и некредитные финансовые организации и нерезиденты усиливают продажи, а внутренние покупки бумаг со стороны системно значимых банков и физиков пока явно недостаточны, чтобы сломить волну распродаж. Придется ждать исчерпание навеса.Сильнее рынка были бумаги НОВАТЭКа (+2,2%). ЕС опять пугает санкциями на СПГ из России, а это рынок сырья корпорации. Но бумаги уже ранее упали к 1005 руб. на ожиданиях ограничений и теперь в отскоке. В краткосрочной перспективе могут быть и выше, скажем, над 1100 руб.Слабее рынка оказались "префы" Сургутнефтегаза (-5,9%). На фоне тотального обвала инвалют "кубышка" корпорации снижается, а это и есть база под будущие дивиденды. При таком курсе валют дивдоходность может упасть в два раза. Поддержка на 60 руб., а сопротивление у 65 руб.: в общем волатильно.А рубль продолжил ударное укрепление. Инвалюты рухнули на минимумы за 13 месяцев. Биржевой юань был у 10,8, а фьючерсы на доллар и евро у 82 и под 89 соответственно. Паника на валютном рынке связана с санкциями против биржевой инфраструктуры — участники избавляются от токсичных валют. А юань попал под раздачу за компанию. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать технического отскока перепроданных валютных пар.
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Рынок акций рухнул на годовые минимумы, -3% за сутки. На вечерке индекс Мосбиржи был уже у 3010 п., с недавнего майского максимума провал почти 15%. Негативных фундаментальных факторов хоть отбавляй, и некредитные финансовые организации и нерезиденты усиливают продажи, а внутренние покупки бумаг со стороны системно значимых банков и физиков пока явно недостаточны, чтобы сломить волну распродаж. Придется ждать исчерпание навеса.
Сильнее рынка были бумаги НОВАТЭКа (+2,2%). ЕС опять пугает санкциями на СПГ из России, а это рынок сырья корпорации. Но бумаги уже ранее упали к 1005 руб. на ожиданиях ограничений и теперь в отскоке. В краткосрочной перспективе могут быть и выше, скажем, над 1100 руб.
Слабее рынка оказались "префы" Сургутнефтегаза (-5,9%). На фоне тотального обвала инвалют "кубышка" корпорации снижается, а это и есть база под будущие дивиденды. При таком курсе валют дивдоходность может упасть в два раза. Поддержка на 60 руб., а сопротивление у 65 руб.: в общем волатильно.
А рубль продолжил ударное укрепление. Инвалюты рухнули на минимумы за 13 месяцев. Биржевой юань был у 10,8, а фьючерсы на доллар и евро у 82 и под 89 соответственно. Паника на валютном рынке связана с санкциями против биржевой инфраструктуры — участники избавляются от токсичных валют. А юань попал под раздачу за компанию. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать технического отскока перепроданных валютных пар.
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