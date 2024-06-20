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Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин

Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин - 20.06.2024, ПРАЙМ

Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин

Поставки аграрной продукции России и Вьетнама растут, заявил глава государства Владимир Путин после переговоров с вьетнамским коллегой. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:06+0300

2024-06-20T11:06+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Поставки аграрной продукции России и Вьетнама растут, заявил глава государства Владимир Путин после переговоров с вьетнамским коллегой."Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", — отметил российский лидер.Путин также упомянул о работе вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая занимается строительством молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов.

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россия, вьетнам, апк