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Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин
Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин - 20.06.2024, ПРАЙМ
Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин
Поставки аграрной продукции России и Вьетнама растут, заявил глава государства Владимир Путин после переговоров с вьетнамским коллегой. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:06+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Поставки аграрной продукции России и Вьетнама растут, заявил глава государства Владимир Путин после переговоров с вьетнамским коллегой."Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", — отметил российский лидер.Путин также упомянул о работе вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая занимается строительством молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов.
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россия, вьетнам, апк
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, АПК
Взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут, заявил Путин
Путин: взаимные поставки агропродукции России и Вьетнама растут
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Поставки аграрной продукции России и Вьетнама растут, заявил глава государства Владимир Путин после переговоров с вьетнамским коллегой.
"Развивается двустороннее партнерство в сельском хозяйстве. Растут взаимные поставки агропродукции, расширяется их номенклатура", — отметил российский лидер.
Путин также упомянул о работе вьетнамской компании "ТиЭйч Груп", которая занимается строительством молокоперерабатывающие предприятия в Московской и Калужской областях, Приморском крае.
Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов.
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