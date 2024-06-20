https://1prime.ru/20240620/finlyandiya-849345771.html

В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая

В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая - 20.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая

Хельсинки считают, что развитие отношений между Россией и Китаем может оказать влияние на европейскую безопасность. Об этом говорится в официальном докладе... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T14:47+0300

2024-06-20T14:47+0300

2024-06-20T14:47+0300

политика

россия

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финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - ПРАЙМ. Хельсинки считают, что развитие отношений между Россией и Китаем может оказать влияние на европейскую безопасность. Об этом говорится в официальном докладе кабмина страны.Отмечается, что ранее Россия и Китай заявляли, что их отношения не имеют внешнего вмешательства и не направлены против других стран. Однако Финляндия выразила свою озабоченность и призвала обратить внимание на развитие этого партнерства.Финская сторона отметила, что это заявление является последним предупреждением, которое страны Евросоюза выражают относительно укрепления отношений между Москвой и Пекином.

https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849214390.html

китай

финляндия

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