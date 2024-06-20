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В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая - 20.06.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая
В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая - 20.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая
Хельсинки считают, что развитие отношений между Россией и Китаем может оказать влияние на европейскую безопасность. Об этом говорится в официальном докладе... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:47+0300
2024-06-20T14:47+0300
политика
россия
китай
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - ПРАЙМ. Хельсинки считают, что развитие отношений между Россией и Китаем может оказать влияние на европейскую безопасность. Об этом говорится в официальном докладе кабмина страны.Отмечается, что ранее Россия и Китай заявляли, что их отношения не имеют внешнего вмешательства и не направлены против других стран. Однако Финляндия выразила свою озабоченность и призвала обратить внимание на развитие этого партнерства.Финская сторона отметила, что это заявление является последним предупреждением, которое страны Евросоюза выражают относительно укрепления отношений между Москвой и Пекином.
https://1prime.ru/20240616/finlyandiya-849214390.html
китай
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россия, китай, финляндия
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ФИНЛЯНДИЯ
14:47 20.06.2024
 
В Финляндии испугались "последствий" развития отношений России и Китая

В Финляндии считают, что развитие отношений РФ и КНР имеет "последствия" для Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкРФ КИТАЙ
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 июн - ПРАЙМ. Хельсинки считают, что развитие отношений между Россией и Китаем может оказать влияние на европейскую безопасность. Об этом говорится в официальном докладе кабмина страны.
Отмечается, что ранее Россия и Китай заявляли, что их отношения не имеют внешнего вмешательства и не направлены против других стран. Однако Финляндия выразила свою озабоченность и призвала обратить внимание на развитие этого партнерства.
Финская сторона отметила, что это заявление является последним предупреждением, которое страны Евросоюза выражают относительно укрепления отношений между Москвой и Пекином.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 16.06.2024
Президент Финляндии обратился к Китаю из-за Путина
16 июня, 09:41
 
ПолитикаРОССИЯКИТАЙФИНЛЯНДИЯ
 
 
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