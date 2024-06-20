https://1prime.ru/20240620/frantsiya-849338445.html

Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины

Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины - 20.06.2024, ПРАЙМ

Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины

В случае победы ультраправых сил "Национального объединения" на выборах в Европарламент, помощь Киеву значительно сократится. Такое мнение выразил... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:51+0300

2024-06-20T11:51+0300

2024-06-20T12:02+0300

политика

франция

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помощь украине

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В случае победы ультраправых сил "Национального объединения" на выборах в Европарламент, помощь Киеву значительно сократится. Такое мнение выразил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, конференцию с которым транслировал телеканал BFMTV."В случае победы RN значительная часть поддержки Украины прекратится", — отметил он.По словам Атталя, еще одна угроза — подчинение Парижа России, с которой "Национальное объединение" ранее стремилось быть союзником.На выборах в Европарламент во Франции, прошедших 9 июня, правая партия "Национальное объединение" получила в два раза больше голосов, чем коалиция сторонников президента Макрона.В результате Макрон объявил о роспуске Национального собрания и о проведении внеочередных парламентских выборов. Опросы показывают, что более трети французов готовы проголосовать за "Национальное объединение", в то время как президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.

https://1prime.ru/20240620/ukraina-849330639.html

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франция, украина, помощь украине