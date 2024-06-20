https://1prime.ru/20240620/frantsiya-849338445.html
Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины
Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины - 20.06.2024, ПРАЙМ
Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины
В случае победы ультраправых сил "Национального объединения" на выборах в Европарламент, помощь Киеву значительно сократится. Такое мнение выразил... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:51+0300
2024-06-20T11:51+0300
2024-06-20T12:02+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. В случае победы ультраправых сил "Национального объединения" на выборах в Европарламент, помощь Киеву значительно сократится. Такое мнение выразил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, конференцию с которым транслировал телеканал BFMTV."В случае победы RN значительная часть поддержки Украины прекратится", — отметил он.По словам Атталя, еще одна угроза — подчинение Парижа России, с которой "Национальное объединение" ранее стремилось быть союзником.На выборах в Европарламент во Франции, прошедших 9 июня, правая партия "Национальное объединение" получила в два раза больше голосов, чем коалиция сторонников президента Макрона.В результате Макрон объявил о роспуске Национального собрания и о проведении внеочередных парламентских выборов. Опросы показывают, что более трети французов готовы проголосовать за "Национальное объединение", в то время как президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.
https://1prime.ru/20240620/ukraina-849330639.html
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франция, украина, помощь украине
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, помощь Украине
Премьер Франции назвал условие прекращения поддержки Украины
Премьер Франции Атталь: при победе правых на выборах Париж сократит помощь Киеву
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ.
В случае победы ультраправых сил "Национального объединения" на выборах в Европарламент, помощь Киеву значительно сократится. Такое мнение выразил премьер-министр Франции Габриэль Атталь, конференцию с которым транслировал телеканал BFMTV
.
"В случае победы RN значительная часть поддержки Украины прекратится", — отметил он.
По словам Атталя, еще одна угроза — подчинение Парижа России, с которой "Национальное объединение" ранее стремилось быть союзником.
На выборах в Европарламент во Франции, прошедших 9 июня, правая партия "Национальное объединение" получила в два раза больше голосов, чем коалиция сторонников президента Макрона.
В результате Макрон объявил о роспуске Национального собрания и о проведении внеочередных парламентских выборов. Опросы показывают, что более трети французов готовы проголосовать за "Национальное объединение", в то время как президентская коалиция может получить менее 20 процентов голосов.
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