https://1prime.ru/20240620/natsvalyuta-849335009.html

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:58+0300

2024-06-20T10:58+0300

2024-06-20T10:58+0300

экономика

россия

вьетнам

владимир путин

расчеты в нацвалютах

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом."Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал российский лидер.По его словам, в 2023 году доля трансакций в нацвалютах обеспечила свыше 40 процентов объема двусторонних коммерческих сделок, а в первом квартале 2024 года показатель достигает 60 процентов.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.

https://1prime.ru/20240620/zoloto-849325626.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, владимир путин, расчеты в нацвалютах