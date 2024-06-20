Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - 20.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/natsvalyuta-849335009.html
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:58+0300
2024-06-20T10:58+0300
экономика
россия
вьетнам
владимир путин
расчеты в нацвалютах
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом."Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал российский лидер.По его словам, в 2023 году доля трансакций в нацвалютах обеспечила свыше 40 процентов объема двусторонних коммерческих сделок, а в первом квартале 2024 года показатель достигает 60 процентов.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
https://1prime.ru/20240620/zoloto-849325626.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вьетнам, владимир путин, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, расчеты в нацвалютах
10:58 20.06.2024
 
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

Путин считает важным последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом.
"Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал российский лидер.
По его словам, в 2023 году доля трансакций в нацвалютах обеспечила свыше 40 процентов объема двусторонних коммерческих сделок, а в первом квартале 2024 года показатель достигает 60 процентов.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россию и Турцию призвали использовать золото как альтернативу доллару
07:16
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМВладимир Путинрасчеты в нацвалютах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала