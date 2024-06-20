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Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:58+0300
2024-06-20T10:58+0300
2024-06-20T10:58+0300
экономика
россия
вьетнам
владимир путин
расчеты в нацвалютах
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом."Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал российский лидер.По его словам, в 2023 году доля трансакций в нацвалютах обеспечила свыше 40 процентов объема двусторонних коммерческих сделок, а в первом квартале 2024 года показатель достигает 60 процентов.Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
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россия, вьетнам, владимир путин, расчеты в нацвалютах
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, расчеты в нацвалютах
Путин отметил важность перехода России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
Путин считает важным последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в нацвалютах
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Последовательный переход России и Вьетнама на расчеты в начиональных валютах важен, заявил президент страны Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом.
"Не менее важно и то, что наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества", - сказал российский лидер.
По его словам, в 2023 году доля трансакций в нацвалютах обеспечила свыше 40 процентов объема двусторонних коммерческих сделок, а в первом квартале 2024 года показатель достигает 60 процентов.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.
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