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Продажи новостроек в Москве упали за пять месяцев на девять процентов

Продажи новостроек в Москве упали за пять месяцев на девять процентов - 20.06.2024, ПРАЙМ

Продажи новостроек в Москве упали за пять месяцев на девять процентов

Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2024 года снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 34,5 тысячи договоров долевого... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:48+0300

2024-06-20T09:48+0300

2024-06-20T09:48+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-мае 2024 года снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% - до 34,5 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управлением Росреестра. С учетом нежилой недвижимости управлением зарегистрировано 54,7 тысячи ДДУ - на 3% меньше результата пяти месяцев прошлого года. По данным ведомства, в мае Москве зарегистрировано 12,6 тысячи договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости (+3% к маю 2023 года), в том числе 8,6 тысячи ДДУ на рынке жилья (+7%). Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за пять месяцев снизилось на 12% – до 54,6 тысячи.

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