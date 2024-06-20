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FT: США приостановят заказы других стран на Patriot ради Киева - 20.06.2024, ПРАЙМ
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FT: США приостановят заказы других стран на Patriot ради Киева
FT: США приостановят заказы других стран на Patriot ради Киева - 20.06.2024, ПРАЙМ
FT: США приостановят заказы других стран на Patriot ради Киева
Соединенные Штаты приостановят заказы других государств на системы Patriot, чтобы направить их Киеву, сообщает Financial Times. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T12:55+0300
2024-06-20T12:55+0300
вооружения
сша
украина
patriot
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приостановят заказы других государств на системы Patriot, чтобы направить их Киеву, сообщает Financial Times."Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты... системы, предназначенные для другие стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", — отмечается в публикации.Польша, Германия, Испания и Румыния - среди стран, которые имеют открытые заказы на системы Patriot. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США получили "обязательства" пяти стран по поставке Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, patriot
Вооружения, США, УКРАИНА, Patriot
12:55 20.06.2024
 
FT: США приостановят заказы других стран на Patriot ради Киева

FT: США приостановят заказы других стран на Patriot, чтобы направить их Киеву

© AFP / Ziv KorenАрмейский зенитно-ракетный комплекс "Patriot" вооруженных сил США
Армейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© AFP / Ziv Koren
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты приостановят заказы других государств на системы Patriot, чтобы направить их Киеву, сообщает Financial Times.
"Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты... системы, предназначенные для другие стран, будут перенаправлены, чтобы помочь Киеву защитить города и критическую инфраструктуру", — отмечается в публикации.
Польша, Германия, Испания и Румыния - среди стран, которые имеют открытые заказы на системы Patriot. Ранее президент США Джо Байден заявил, что США получили "обязательства" пяти стран по поставке Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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ВооруженияСШАУКРАИНАPatriot
 
 
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