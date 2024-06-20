https://1prime.ru/20240620/patriot-849357655.html
FT раскрыла подробности поставок украине американских Patriot
FT раскрыла подробности поставок украине американских Patriot - 20.06.2024, ПРАЙМ
FT раскрыла подробности поставок украине американских Patriot
Вашингтон приостановит выполнение заказов для третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их Украине, уточнило издание... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T17:43+0300
2024-06-20T17:43+0300
2024-06-20T17:46+0300
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МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Вашингтон приостановит выполнение заказов для третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их Украине, уточнило издание Financial Times. "США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины", — сказано в исправленном материале издания. Кроме того, автор статьи, Кристофер Миллер, принес извинения в своем аккаунте в соцсети Х. По данным FT, меры Вашингтона, как ожидается, не скажутся на экспорте ПВО в Тайвань. Отмечается, что Белый дом рассматривал идею изменения последовательности поставок, как ракет, так и систем, но в итоге решил ограничиться "параллельным" поиском дополнительных систем для Киева. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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patriot, сша, поддержка украины
Вооружения, Patriot, США, поддержка Украины
FT раскрыла подробности поставок украине американских Patriot
Financial Times: США перенаправят Украине ракеты к Patriot, а не сами системы
МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Вашингтон приостановит выполнение заказов для третьих стран на поставку ракет Patriot, а не самих систем ПВО, чтобы перенаправить их Украине, уточнило издание Financial Times.
"США приостанавливают поставку ракет-перехватчиков Patriot третьим странам, чтобы ускорить выполнение заказов для Украины", — сказано в исправленном материале издания. Кроме того, автор статьи, Кристофер Миллер, принес извинения в своем аккаунте в соцсети Х.
По данным FT, меры Вашингтона, как ожидается, не скажутся на экспорте ПВО в Тайвань.
Отмечается, что Белый дом рассматривал идею изменения последовательности поставок, как ракет, так и систем, но в итоге решил ограничиться "параллельным" поиском дополнительных систем для Киева.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что США уже заручились "обязательствами" пяти стран в отношении поставок Украине батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Румыния передаст Киеву систему ПВО Patriot