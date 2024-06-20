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Госдума одобрила в первом чтении более высокую индексацию военных пенсий - 20.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240620/pensii-849344293.html
Госдума одобрила в первом чтении более высокую индексацию военных пенсий
Госдума одобрила в первом чтении более высокую индексацию военных пенсий - 20.06.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила в первом чтении более высокую индексацию военных пенсий
Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий с 1 октября в большем, чем планировалось ранее, объеме. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T14:15+0300
2024-06-20T14:15+0300
экономика
россия
госдума
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий с 1 октября в большем, чем планировалось ранее, объеме. Внесенный правительством РФ документ входит в бюджетный пакет. Его подготовили в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития России в 2024 году. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% соответствующее изменение предложено и в механизм исчисления пенсий. Таким образом, законопроект предполагает увеличение размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия. Законопроект увеличивает размер до 89,83%. Соответствующее изменение планируется внести в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.
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россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
14:15 20.06.2024
 
Госдума одобрила в первом чтении более высокую индексацию военных пенсий

ГД приняла в I чтении проект о большей индексации военных пенсий с 1 октября

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект о повышении военных пенсий с 1 октября в большем, чем планировалось ранее, объеме.
Внесенный правительством РФ документ входит в бюджетный пакет. Его подготовили в связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития России в 2024 году. Глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что индексация пенсий военным пенсионерам планировалась с 1 октября текущего года на 4,5%, но в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% соответствующее изменение предложено и в механизм исчисления пенсий.
Таким образом, законопроект предполагает увеличение размера денежного довольствия, который учитывается при расчете военных пенсий. Первоначально предполагалось, что с 1 октября 2024 года учитываться будет 89,32% денежного довольствия. Законопроект увеличивает размер до 89,83%.
Соответствующее изменение планируется внести в законодательство о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения РФ.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
Россияне назвали размер "пенсии мечты"
10:16
 
ЭкономикаРОССИЯГосдума
 
 
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