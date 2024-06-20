https://1prime.ru/20240620/pkhunsan-849327629.html
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан - 20.06.2024, ПРАЙМ
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:03+0300
2024-06-20T09:03+0300
2024-06-20T09:03+0300
политика
владимир путин
ким чен ын
собаки
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_9b45bab725bb35dbc558f93ec46f1da9.jpg
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". Отмечается, что российский лидер выразил свою благодарность за этот подарок. Радио также сообщило, что лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную "чувством дружбы и искренности". Они обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя государствами, а также по защите их общих ключевых интересов. В сентябре 2018 года во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын подарил занимавшему пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару пхунсанских собак по имени Коми и Сонган. Породу охотничьих собак пхунсан вывели в КНДР от северокорейских волков. Она почти неизвестна за пределами страны и получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
https://1prime.ru/20240620/dogovor-849326267.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849314273_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_70db777fcab0617372dceac4cc6bb04d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ким чен ын, собаки
Политика, Владимир Путин, Ким Чен Ын, собаки
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак северокорейской породы пхунсан
СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи".
Отмечается, что российский лидер выразил свою благодарность за этот подарок.
Радио также сообщило, что лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную "чувством дружбы и искренности". Они обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя государствами, а также по защите их общих ключевых интересов.
В сентябре 2018 года во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын подарил занимавшему пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару пхунсанских собак по имени Коми и Сонган.
Породу охотничьих собак пхунсан вывели в КНДР от северокорейских волков. Она почти неизвестна за пределами страны и получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
Стали известны подробности договора РФ и КНДР о стратегическом партнерстве