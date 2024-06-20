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Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан

Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан - 20.06.2024, ПРАЙМ

Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:03+0300

2024-06-20T09:03+0300

2024-06-20T09:03+0300

политика

владимир путин

ким чен ын

собаки

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СЕУЛ, 20 июн – ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил в саду Резиденции для почетных гостей "Кымсусан" президенту России Владимиру Путину пару собак национальной северокорейской породы пхунсан. Об этом сообщило северокорейское радио "Голос Кореи". Отмечается, что российский лидер выразил свою благодарность за этот подарок. Радио также сообщило, что лидеры прогулялись через розарий и сад, ведя беседу, наполненную "чувством дружбы и искренности". Они обсудили планы по дальнейшему укреплению стратегических партнерских и союзных отношений между двумя государствами, а также по защите их общих ключевых интересов. В сентябре 2018 года во время межкорейского саммита в Пхеньяне Ким Чен Ын подарил занимавшему пост президента Южной Кореи Мун Чжэ Ину пару пхунсанских собак по имени Коми и Сонган. Породу охотничьих собак пхунсан вывели в КНДР от северокорейских волков. Она почти неизвестна за пределами страны и получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.

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владимир путин, ким чен ын, собаки