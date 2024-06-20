https://1prime.ru/20240620/putin-849334571.html

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием

Президент России Владимир Путин выразил Вьетнаму благодарность за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:50+0300

2024-06-20T10:50+0300

2024-06-20T10:50+0300

политика

россия

вьетнам

владимир путин

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил Вьетнаму благодарность за теплый прием и передал пожелания благополучия вьетнамскому народу. "Прежде всего хотел бы выразить признательность генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама товарищу Нгуен Фу Чонгу, Вам, товарищ То Лам, а также премьер-министру правительства Вьетнама товарищу Фам Минь Чиню и всем вьетнамским друзьям за организацию нашего государственного визита, за гостеприимство, теплый радушный прием", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин пояснил, что, говоря "теплый", он имеет ввиду "не только температуру на улице, но и то радушие, с которым — а мы это видим — встречают нашу делегацию жители Ханоя на улицах. Я хочу им передать, пользуясь случаем, самые искренние приветы и пожелания благополучия", — сказал российский лидер.Он подчеркнул, что российско-вьетнамские переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, на них подробно обсуждались ключевые направления двустороннего сотрудничества, были затронуты также наиболее актуальные международные и региональные вопросы. При этом значительное внимание в ходе переговоров уделялось торгово-инвестиционному взаимодействию, добавил президент России.По словам Путина, отношения двух стран развиваются в духе взаимного уважения и учета интересов друг друга, при этом Россия уделяет большое значение вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-вьетнамских всеобъемлющих стратегических отношений, отношений стратегического партнерства.Он напомнил, что Россию и Вьетнам объединяют страницы общей истории, и в следующем году будет отмечаться 75 лет установления дипотношений.

https://1prime.ru/20240620/vetnam-849334301.html

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россия, вьетнам, владимир путин