https://1prime.ru/20240620/putin-849341707.html

Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию

Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сказано в сообщении на... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T13:13+0300

2024-06-20T13:13+0300

2024-06-20T13:13+0300

политика

россия

вьетнам

владимир путин

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля. Путин также выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран. "Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", — говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240620/vetnam-849334301.html

вьетнам

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россия, вьетнам, владимир путин