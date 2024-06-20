https://1prime.ru/20240620/putin-849341707.html
Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию
Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сказано в сообщении на... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T13:13+0300
2024-06-20T13:13+0300
2024-06-20T13:13+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля. Путин также выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран. "Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240620/vetnam-849334301.html
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россия, вьетнам, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин
Путин пригласил руководство Вьетнама посетить Россию
Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить Россию
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Об этом сказано в сообщении на сайте Кремля.
Путин также выразил благодарность генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием, что свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран.
"Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение", — говорится в сообщении.
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