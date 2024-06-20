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Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене - 20.06.2024, ПРАЙМ
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене
Позиции Россиина международной арене неуклонно уcиливаются, считает президент Вьетнама То Лам. Такое мнение он вырази, открывая двусторонние переговоры с... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:31+0300
2024-06-20T09:31+0300
политика
россия
вьетнам
международные отношения
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Позиции Россиина международной арене неуклонно уcиливаются, считает президент Вьетнама То Лам. Такое мнение он вырази, открывая двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", — сказал вьетнамский лидер. То Лам также поздравил Путина с победой на прошедших президентских выборах и с наличием абсолютной поддержки населения. Это свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Путину, так и проводимому им курсу, добавил он. Президент Вьетнама выразил уверенность, что данный курс очень правильный и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной и процветающей России. То Лам подчеркнул, что Вьетнам помнит о поддержке Москвы в борьбе страны за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее одним из внешнеполитических приоритетов.Он добавил, что Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом придает важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства."Считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", — заявил он.То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире. Он также поблагодарил российского лидера за теплые поздравления, которые получил, когда был избран президентом Вьетнама. "Наш народ и лично я придаем важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы очень признательны за вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами", — подчеркнул То Лам
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россия, вьетнам, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, международные отношения
09:31 20.06.2024
 
Президент Вьетнама отметил укрепление позиций России на международной арене

Президент Вьетнама: позиции РФ на международной арене неуклонно укрепляются

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Позиции Россиина международной арене неуклонно уcиливаются, считает президент Вьетнама То Лам. Такое мнение он вырази, открывая двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вьетнам поздравляет Российскую Федерацию с достижением важных успехов. Под вашим руководством за последние два десятилетия мы очень рады, что укрепляется политическая и социальная стабильность в России, активно развивается экономика, улучшается жизнь населения, позиции и авторитет России неуклонно растут на международной арене", — сказал вьетнамский лидер.
То Лам также поздравил Путина с победой на прошедших президентских выборах и с наличием абсолютной поддержки населения. Это свидетельствует об очень высоком уровне доверия народа страны как лично Путину, так и проводимому им курсу, добавил он.
Президент Вьетнама выразил уверенность, что данный курс очень правильный и будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию сильной и процветающей России.
То Лам подчеркнул, что Вьетнам помнит о поддержке Москвы в борьбе страны за независимость, а также придает важное значение развитию стратегического партнерства с РФ, считает ее одним из внешнеполитических приоритетов.
Он добавил, что Вьетнам проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику, а также диверсифицированную и многовекторную политику, но при этом придает важное значение развитию традиционной дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства.
"Считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама", — заявил он.
То Лам добавил, что рассчитывает на переговорах обсудить основные направления и темы в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией в интересах наших двух стран ради мира, развития сотрудничества в регионе и в мире.
Он также поблагодарил российского лидера за теплые поздравления, которые получил, когда был избран президентом Вьетнама. "Наш народ и лично я придаем важное значение развитию отношений между нашими странами, и мы очень признательны за вашу поддержку в адрес отношений между нашими странами", — подчеркнул То Лам
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