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Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций - 20.06.2024, ПРАЙМ
Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в ходе заседания в четверг согласовали новый 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T11:14+0300
2024-06-20T11:14+0300
2024-06-20T11:14+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в ходе заседания в четверг согласовали новый 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия. "Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении бельгийского председательства в сети X.Отмечается, что данный пакет "предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода".После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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санкции против рф, россия, ес
Экономика, санкции против РФ, РОССИЯ, ЕС
Постпреды ЕС согласовали новый пакет антироссийских санкций
Постпреды ЕС согласовали новый 14-й пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в ходе заседания в четверг согласовали новый 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия.
"Постпреды ЕС только что согласовали значительный и содержательный 14-й пакет санкций в ответ на российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении бельгийского председательства в сети X.
Отмечается, что данный пакет "предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода".
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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