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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом
Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:35+0300
2024-06-20T09:35+0300
экономика
россия
вьетнам
товарооборот
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Ханой."В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон", — сказал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что развитию коммерческих отношение способствует соглашение 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом.Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов. Государства также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, заметил Ушаков
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россия, вьетнам, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, товарооборот
09:35 20.06.2024
 
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом

Путин: в 2023 году товарооборот России и Вьетнама подрос на восемь процентов

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Московскую область
© POOL
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Ханой.
"В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон", — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что развитию коммерческих отношение способствует соглашение 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом.
Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов. Государства также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, заметил Ушаков
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам
17 июня, 17:14
 
ЭкономикаРОССИЯВЬЕТНАМтоварооборот
 
 
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