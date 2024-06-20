https://1prime.ru/20240620/tovarooborot-849330469.html
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом
Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T09:35+0300
2024-06-20T09:35+0300
2024-06-20T09:35+0300
экономика
россия
вьетнам
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849148541_0:147:2213:1392_1920x0_80_0_0_4052e4c7f7f6534439809bf7f1daa6e6.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Ханой."В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон", — сказал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что развитию коммерческих отношение способствует соглашение 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом.Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов. Государства также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, заметил Ушаков
https://1prime.ru/20240617/putin-849246876.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849148541_214:0:2213:1499_1920x0_80_0_0_6287997d17dc00a5d76def6b0e4a8238.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, товарооборот
Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом
Путин: в 2023 году товарооборот России и Вьетнама подрос на восемь процентов
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Ханой.
"В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон", — сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что развитию коммерческих отношение способствует соглашение 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом.
Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов. Государства также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, заметил Ушаков
Ушаков раскрыл подробности предстоящего визита Путина во Вьетнам