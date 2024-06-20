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Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом

Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T09:35+0300

2024-06-20T09:35+0300

2024-06-20T09:35+0300

экономика

россия

вьетнам

товарооборот

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом увеличился на восемь процентов в 2023 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Ханой."В прошлом году товарооборот подрос на 8%. Над этим плотно работает межправкомиссия с обеих сторон", — сказал глава государства.Российский лидер подчеркнул, что развитию коммерческих отношение способствует соглашение 2015 года по свободной торговле между ЕврАзЭС и Вьетнамом.Согласно информации помощника президента страны Юрия Ушакова, торгово-экономические отношения России и Вьетнама весьма устойчивы. Так, взаимный товарооборот по итогам 2023 года вырос о пяти миллиардов долларов. Государства также активно сотрудничают в области энергетики, медицины, сельском хозяйстве, заметил Ушаков

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россия, вьетнам, товарооборот