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Путин отметил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом - 20.06.2024, ПРАЙМ

Путин отметил рост товарооборота между Россией и Вьетнамом

Товарооборот между Россией и Вьетнамом в течение января-марта 2024 года увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил президент РФ... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T11:25+0300

2024-06-20T11:25+0300

2024-06-20T11:25+0300

экономика

россия

вьетнам

товарооборот

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Вьетнамом в течение января-марта 2024 года увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем. "Хорошая динамика наметилась в торгово-экономическом взаимодействии. Растет товарооборот. В 2023 году он увеличился на 8,3%. В январе-мае этого года вырос еще на 33%", — отметил президент РФ. Кроме того, по словам Путина, "политический диалог носит интенсивный и содержательный характер". Он добавил, что налажено эффективное взаимодействие между министерствами, ведомствами, регионами, "причем и по партийной, и по общественной линии". Российский лидер обратил внимание, что за последние десятилетия Москва и Ханой существенно развили правовую базу сотрудничества. По словам Путина, кроме "краеугольного Договора об основах дружественных отношений, которому буквально на днях исполнилось 30 лет, между нашими странами действует более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений". В ходе нынешнего визита также подписан целый ряд важных двусторонних документов", — напомнил он.

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россия, вьетнам, товарооборот