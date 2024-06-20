https://1prime.ru/20240620/udar-849356946.html

"Гвоздь в крышку гроба". Путин и Ким Чен Ын нанесли мощный удар Западу

"Гвоздь в крышку гроба". Путин и Ким Чен Ын нанесли мощный удар Западу - 20.06.2024, ПРАЙМ

"Гвоздь в крышку гроба". Путин и Ким Чен Ын нанесли мощный удар Западу

Пока в Вашингтоне предаются иллюзиям, что Россия якобы вот-вот станет страной-изгоем, Москва забила еще один гвоздь в крышку гроба разлагающейся однополярности, | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T17:24+0300

2024-06-20T17:24+0300

2024-06-20T17:24+0300

политика

запад

северная корея

владимир путин

договор

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Пока в Вашингтоне предаются иллюзиям, что Россия якобы вот-вот станет страной-изгоем, Москва забила еще один гвоздь в крышку гроба разлагающейся однополярности, добившись этого путем подписания с КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, пишет Al Khaleej. Отмечается, что действия Москвы и Пхеньяна усилили тревогу и растерянность на Западе, так как теперь траектория развития идеи многополярности переросла в историческую неизбежность.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСеверокорейский лидер Ким Чен Ын назвал подписание договора важным событием и добавил, что времена изменились, как как трансформировался и статус Северной Кореи и России в мировой геополитической структуре. Договор предполагает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из его участников. По мнению авторов материала, данное положение в договоре больше всего беспокоит Вашингтон и его союзников, так как является прямым и значимым ответом на попытки Запада предоставить Киеву высокоточные вооружения большой дальности, истребители F-16 и другое подобное оружие, а также технику для нанесения ударов по территории РФ.Al Khaleej напомнила, что ранее Путин предупреждал о последствиях этих поставок и намерении в ответ вооружить противников Запада. Реализация данного шага сделает армии нескольких государств, в том числе и северокорейскую, более смертоносными и способными противостоять Западу, а также подорвет основы его гегемонии в мире, пояснило изданиеАвторы материала отметили, что с описанной выше точки зрения, визит Путина в Пхеньян является вступлением в широкомасштабную конфронтацию за формирование нового мирового порядка, геополитической реакцией с далеко идущими последствиями и прелюдией к эффективному формированию альянсов.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ>>

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запад, северная корея, владимир путин, договор