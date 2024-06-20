https://1prime.ru/20240620/vetnam-849333459.html
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий - 20.06.2024, ПРАЙМ
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны,... | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:23+0300
2024-06-20T10:23+0300
2024-06-20T11:36+0300
энергетика
россия
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/79138/14/791381420_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_ee87f7c3529c5e9e60ec3efa02bb8359.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической республики Вьетнам Хюинь Тхань Дат обмениваются меморандумом о графике по реализации проекта по сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической республики Вьетнам", - сказали на церемонии подписания документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79138/14/791381420_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b0a061da701898e36169040d924f4323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам
Энергетика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ
Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий
Россия и Вьетнам заключили меморандум о графике создания центра ядерных технологий
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны, передает корреспондент РИА Новости.
"Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической республики Вьетнам Хюинь Тхань Дат обмениваются меморандумом о графике по реализации проекта по сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической республики Вьетнам", - сказали на церемонии подписания документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.