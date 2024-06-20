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Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий

Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий - 20.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Вьетнам заключили меморандум о создании центра ядерных технологий

Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны,... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:23+0300

2024-06-20T10:23+0300

2024-06-20T11:36+0300

энергетика

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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Корпорация "Росатом" и министерство науки и технологий Вьетнама заключили меморандум Центра ядерной науки и технологий на территории юго-восточной страны, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической республики Вьетнам Хюинь Тхань Дат обмениваются меморандумом о графике по реализации проекта по сооружения центра ядерной науки и технологий на территории Социалистической республики Вьетнам", - сказали на церемонии подписания документов в рамках визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.

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