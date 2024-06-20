https://1prime.ru/20240620/vetnam-849333741.html

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - 20.06.2024, ПРАЙМ

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике

Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T10:33+0300

2024-06-20T10:33+0300

2024-06-20T11:00+0300

политика

россия

вьетнам

международные отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/79138/14/791381420_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_ee87f7c3529c5e9e60ec3efa02bb8359.jpg

ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. "Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что страны договорились об укреплении сотрудничества, наращивании регулярных контактов.Россия и Вьетнам также договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики."Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал глава Вьетнама.То Лам после переговоров с Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем."Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", — заявил он.

https://1prime.ru/20240620/litsenziya-849334890.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, международные отношения