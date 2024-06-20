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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - 20.06.2024, ПРАЙМ
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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - 20.06.2024, ПРАЙМ
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:33+0300
2024-06-20T11:00+0300
политика
россия
вьетнам
международные отношения
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. "Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что страны договорились об укреплении сотрудничества, наращивании регулярных контактов.Россия и Вьетнам также договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики."Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал глава Вьетнама.То Лам после переговоров с Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем."Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", — заявил он.
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россия, вьетнам, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, международные отношения
10:33 20.06.2024 (обновлено: 11:00 20.06.2024)
 
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике

То Лам: Вьетнам всегда рассматривает Россию как приоритет во внешней политике

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный визит В.Путина во Вьетнам
Официальный визит В.Путина во Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам.
"Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что страны договорились об укреплении сотрудничества, наращивании регулярных контактов.
Россия и Вьетнам также договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики.
"Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал глава Вьетнама.
То Лам после переговоров с Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем.
"Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", — заявил он.
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
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