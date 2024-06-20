https://1prime.ru/20240620/vetnam-849333741.html
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике - 20.06.2024, ПРАЙМ
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. | 20.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-20T10:33+0300
2024-06-20T10:33+0300
2024-06-20T11:00+0300
политика
россия
вьетнам
международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/img/79138/14/791381420_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_ee87f7c3529c5e9e60ec3efa02bb8359.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам. "Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Он добавил, что страны договорились об укреплении сотрудничества, наращивании регулярных контактов.Россия и Вьетнам также договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики."Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал глава Вьетнама.То Лам после переговоров с Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем."Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", — заявил он.
https://1prime.ru/20240620/litsenziya-849334890.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79138/14/791381420_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b0a061da701898e36169040d924f4323.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, международные отношения
Политика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, международные отношения
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетом во внешней политике
То Лам: Вьетнам всегда рассматривает Россию как приоритет во внешней политике
ХАНОЙ, 20 июн - ПРАЙМ. Вьетнам всегда рассматривает Москву в качестве приоритета во внешней политике, заявил президент страны То Лам.
"Желаем вместе с Россией развивать традиционно дружеские отношения, которые строились многими поколениями, руководителями наших двух стран", — сказал он по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что страны договорились об укреплении сотрудничества, наращивании регулярных контактов.
Россия и Вьетнам также договорились о наращивании торговли, двусторонних инвестиций, а также о повышении эффективности проектов в сфере энергетики.
"Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор в нашем партнерстве... Мы будем наращивать торговлю, двусторонние инвестиции, а также повышать эффективность проектов в сфере энергетики, газовой сфере, чтобы создавать благоприятные условия для работы наших компаний", — сказал глава Вьетнама.
То Лам после переговоров с Путиным выразил уверенность в развитии отношений стран в дальнейшем.
"Я уверен, что, учитывая успех визита во Вьетнам президента Путина, а также стремление руководства, усилий наших народов, министерств и ведомств, наши отношения будут дальше развиваться", — заявил он.
Россия и Вьетнам подписали лицензию на освоение его континентального шельфа