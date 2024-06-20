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Япония резко нарастила импорт морских ежей из России

Япония резко нарастила импорт морских ежей из России - 20.06.2024, ПРАЙМ

Япония резко нарастила импорт морских ежей из России

Япония в апреле резко нарастила импорт морских ежей из России - по сравнению с апрелем прошлого года закупки этого деликатеса выросли сразу на 45%, до 1,5... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T06:29+0300

2024-06-20T06:29+0300

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экономика

импорт

россия

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Япония в апреле резко нарастила импорт морских ежей из России - по сравнению с апрелем прошлого года закупки этого деликатеса выросли сразу на 45%, до 1,5 миллиарда иен (почти 900 миллионов рублей по среднему курсу за апрель), подсчитало РИА Новости, изучив данные взаимной торговли двух стран. При этом Россия, согласно данным статистического бюро Японии, в апреле оказалась единственным поставщиком морских ежей в страну. Такая динамика наблюдается на фоне того, что оператор японской АЭС "Фукусима" в августе прошлого года начал сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она, как заявляется, позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К концу мая почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн были заполнены. Несмотря на утверждения оператора и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор в октябре прошлого года также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.

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импорт, россия