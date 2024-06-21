https://1prime.ru/20240621/lavrov-849375628.html

Лавров прокомментировал призыв пригласить Россию на новый саммит по Украине

Лавров прокомментировал призыв пригласить Россию на новый саммит по Украине - 21.06.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал призыв пригласить Россию на новый саммит по Украине

Заявления о приглашении России на конференцию по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, заявил по итогам СМИД ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров. | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:31+0300

2024-06-21T11:31+0300

2024-06-21T11:32+0300

политика

россия

сергей лавров

украина

саммит

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910797_0:0:2770:1558_1920x0_80_0_0_35ee7bb7f32e48e010038ff50527da4d.jpg

АЛМА-АТА, 21 июн — ПРАЙМ. Заявления о приглашении России на конференцию по урегулированию украинского кризиса вызывает непонимание, заявил по итогам СМИД ОДКБ глава МИД РФ Сергей Лавров. "Заявление о том, что Россию надо обязательно приглашать — эти заявления делали многие участники швейцарской сходки. Но если вы в этом убеждены, зачем же вы без России собираетесь?" — задал он вопрос западникам. Министр отметил, что если Москву пригласят тогда, когда западно-украинское ядро сформулирует свою позицию и предъявит ее, то это станет очередным ультиматумом. Лавров подчеркнул, что с Россией "так нельзя разговаривать, если они этого не понимают". "Мне жаль их дипломатические способности, которые они утратили, собственно говоря, подменив дипломатию санкциями, ультиматумами, шантажом", — пояснил министр. Глава МИД также отметил, что уже давно перестал следить за заявлениями Киева по теме следующей "мирной" конференции.Ранее глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на прошедшей конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер сообщил, что следующий саммит по Украине будет проходить не в Европе и Москва должна быть вовлечена в него в том или ином виде. По словам Люхингера, возможное место проведения конференции — Саудовская Аравия."Я перестал следить за тем, что заявляет украинский МИД. Там много было разных угроз, обещаний, требований... Заявления о том, как конкретно они хотят выходить из кризиса, я давно перестал читать. Анализировать их невозможно", — сказал Лавров и добавил, что весь смысл конференции в Швейцарии заключался в том, чтобы консолидировать страны мирового большинства вокруг "формулы" Владимира Зеленского, но Киев понял, что "мировое большинство не хочет подписываться под ультиматумами в адрес России".Лавров добавил, что" по ходу дела они быстренько поменяли повестку дня, выбросили на первый план вопросы продовольственной безопасности, ядерной безопасности и гуманитарные вопросы, считая, что такой безобидный набор вопросов позволит заручиться максимальным количеством подписантов"."И тоже не получилось", — заключил министр.Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя РФ на следующую конференцию по Украине.

https://1prime.ru/20240621/oruzhie-849368777.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сергей лавров, украина, саммит