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ЦБ не поддержал продление временных норм, снижающих защиту инвесторов
ЦБ не поддержал продление временных норм, снижающих защиту инвесторов - 21.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ не поддержал продление временных норм, снижающих защиту инвесторов
ЦБ РФ не поддерживает продление введенных в 2022 году временных норм, снижающих объем и уровень защиты прав инвесторов, часть из которых истекает 1 июля,... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T19:00+0300
2024-06-21T19:00+0300
2024-06-21T19:00+0300
банк россии
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ не поддерживает продление введенных в 2022 году временных норм, снижающих объем и уровень защиты прав инвесторов, часть из которых истекает 1 июля, сообщил РИА Новости регулятор. "Банк России не поддерживает продление введенных в 2022 году временных норм, снижающих объем и уровень защиты прав инвесторов. Срок действия части из них истекает 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении. Соответствующее письмо было направлено в Минэкономразвития, также сообщает регулятор. В частности, до 1 июля действует право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров, если из него убывает более половины состава. Кроме того, попавшие под санкции компании могут совсем не формировать совет директоров. До 1 июля также действует правило, по которому для акционера, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, устанавливаются повышенные требования к размеру его пакета акций: с 1% до 5%.
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инвесторы, защита прав
Банк России, инвесторы, защита прав
ЦБ не поддержал продление временных норм, снижающих защиту инвесторов
ЦБ не поддержал продление временных норм, снижающих защиту прав инвесторов
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ не поддерживает продление введенных в 2022 году временных норм, снижающих объем и уровень защиты прав инвесторов, часть из которых истекает 1 июля, сообщил РИА Новости регулятор.
"Банк России не поддерживает продление введенных в 2022 году временных норм, снижающих объем и уровень защиты прав инвесторов. Срок действия части из них истекает 1 июля 2024 года", - говорится в сообщении.
Соответствующее письмо было направлено в Минэкономразвития, также сообщает регулятор.
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В частности, до 1 июля действует право компаний иметь "усеченный" состав совета директоров, если из него убывает более половины состава. Кроме того, попавшие под санкции компании могут совсем не формировать совет директоров.
До 1 июля также действует правило, по которому для акционера, желающего запросить документы у компании или оспорить ее сделки, устанавливаются повышенные требования к размеру его пакета акций: с 1% до 5%.