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США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски - 21.06.2024, ПРАЙМ
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски
Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:57+0300
2024-06-21T08:57+0300
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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США."Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", — заявил собеседник издания.США также готовы обсудить формат соглашения, которое станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в российской ядерной доктрине на фоне дискуссии о снижении порога применения ядерного оружия.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
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Вооружения, США, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски
Белый дом: США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам
ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США.
"Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", — заявил собеседник издания.
США также готовы обсудить формат соглашения, которое станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в российской ядерной доктрине на фоне дискуссии о снижении порога применения ядерного оружия.
В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
США обновляют свой ядерный арсенал в Европе