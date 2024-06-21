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США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски - 21.06.2024, ПРАЙМ
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США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски - 21.06.2024, ПРАЙМ
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски
Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T08:57+0300
2024-06-21T09:25+0300
вооружения
сша
россия
украина
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США."Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", — заявил собеседник издания.США также готовы обсудить формат соглашения, которое станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в российской ядерной доктрине на фоне дискуссии о снижении порога применения ядерного оружия.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
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сша, россия, украина, ядерное оружие
Вооружения, США, РОССИЯ, УКРАИНА, ядерное оружие
08:57 21.06.2024 (обновлено: 09:25 21.06.2024)
 
США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски

Белый дом: США открыты для разговора с Россией по ядерным рискам

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США.
"Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", — заявил собеседник издания.
США также готовы обсудить формат соглашения, которое станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в российской ядерной доктрине на фоне дискуссии о снижении порога применения ядерного оружия.
В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
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ВооруженияСШАРОССИЯУКРАИНАядерное оружие
 
 
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