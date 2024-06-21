https://1prime.ru/20240621/razgovor-849368020.html

США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски

США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски - 21.06.2024, ПРАЙМ

США заявили о готовности обсудить с Россией ядерные риски

Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T08:57+0300

2024-06-21T08:57+0300

2024-06-21T09:25+0300

вооружения

сша

россия

украина

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 21 июн - ПРАЙМ. Вашингтон готов обсудить ядерные риски и контроль над вооружениями с Россией без привязки к украинскому конфликту, сообщили агентству РИА Новости в Совете национальной безопасности (СНБ) США."Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями", — заявил собеседник издания.США также готовы обсудить формат соглашения, которое станет преемником российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможных изменениях в российской ядерной доктрине на фоне дискуссии о снижении порога применения ядерного оружия.В ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.

https://1prime.ru/20240621/yao-849366229.html

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сша, россия, украина, ядерное оружие