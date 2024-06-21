https://1prime.ru/20240621/smerch-849386353.html
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик - 21.06.2024, ПРАЙМ
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик
Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:11+0300
2024-06-21T15:11+0300
2024-06-21T15:28+0300
происшествия
москва
московская область
ураган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_0:0:3003:1690_1920x0_80_0_0_1c18328313659c6a82ff3959f0c7be76.jpg
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, нужно быть готовыми "и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду". "Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", — сказал он. Леус добавил, что прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.
https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849345144_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1e17fb53d650939d3da10ff11b1d138b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область, ураган
Происшествия, МОСКВА, Московская область, ураган
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик
"Фобос": смерчи будут чаще в московском регионе из-за изменения климата
МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, нужно быть готовыми "и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду".
"Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", — сказал он.
Леус добавил, что прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.
В Москве во время урагана погибли два человека