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Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик - 21.06.2024, ПРАЙМ
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик
Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T15:11+0300
2024-06-21T15:28+0300
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, нужно быть готовыми "и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду". "Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", — сказал он. Леус добавил, что прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.
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москва, московская область, ураган
Происшествия, МОСКВА, Московская область, ураган
15:11 21.06.2024 (обновлено: 15:28 21.06.2024)
 
Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик

"Фобос": смерчи будут чаще в московском регионе из-за изменения климата

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, нужно быть готовыми "и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду".
"Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", — сказал он.
Леус добавил, что прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.
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