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Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик

Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик - 21.06.2024, ПРАЙМ

Смерчи в Москве будут возникать чаще, заявил синоптик

Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости... | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T15:11+0300

2024-06-21T15:11+0300

2024-06-21T15:28+0300

происшествия

москва

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ураган

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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Смерчи не являются характерными для московского региона, но будут возникать все чаще на фоне климатических изменений. Об этом сообщил агентству РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, нужно быть готовыми "и к сильным дождям, очень сильным ливням, когда за несколько часов выпадает до половины месячной нормы осадков, и к подобным шквалистым усилениям ветра, и к смерчам, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду". "Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России все чаще и чаще", — сказал он. Леус добавил, что прогнозировать подобные явления очень сложно, а конкретное место образования смерча предсказать пока невозможно.

https://1prime.ru/20240621/uragan-849367293.html

москва

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москва, московская область, ураган