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Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах - 22.06.2024, ПРАЙМ

Россия и Азербайджан начали переговоры о переходе на расчеты в нацвалютах

Россия и Азербайджан на фоне западных санкций против Мосбиржи запустили процесс переговоров о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом... | 22.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-22T12:49+0300

2024-06-22T12:49+0300

2024-06-22T13:02+0300

экономика

россия

азербайджан

расчеты в нацвалютах

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БАКУ, 22 июн - ПРАЙМ. Россия и Азербайджан на фоне западных санкций против Мосбиржи запустили процесс переговоров о переходе на национальные валюты во взаимных расчетах. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.США в середине июня ввели новые санкции против российской финансовой инфраструктуры, в том числе под них попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. В связи с этим было приостановлено проведение торгов в долларах и евро, его перенесли на внебиржевой рынок. "Естественно, после последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе "Мир" уже удается выйти на внешние контуры — это тоже не может не радовать. Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей", — рассказал Тимофеев РИА Новости. По его словам, что антироссийские санкции будут усугубляться, даже после разрешения украинского кризиса. По его словам, это долгосрочный тренд и рассчитывать на то, что будет какое-то ослабление санкционного режима, не приходится, независимо от того, как будет развиваться ситуация в украинском вопросе. Тимофеев отметил, что против России используются все известные санкционные инструменты, но российская экономика в целом к ним адаптировалась, то есть западные санкции уже не вызывают тех шоков, которых от них ожидали. "Да, в 2022 году была довольно трудная перестройка экономики России, в частности в финансовом секторе, но она прошла достаточно успешно", — сказал он. Глава РСМД добавил, что санкции наносят ущерб, мешают развитию, прежде всего пострадала российская торговля с ЕС, но со стороны мирового большинства, дружественными России странами торговля, наоборот, растет. "С Китаем у России 250 миллиардов долларов, с Индией — более 50 миллиардов долларов. Ранее (до санкций — ред.) о таких цифрах можно было только мечтать. Несмотря на санкции, растет торговля и со всеми странами СНГ, в том числе с Азербайджаном… Но в целом России необходимо создать более фундаментальную модель, которая могла бы снизить монополию американского доллара в мире. Нужны альтернативные платежные варианты, кроме доллара. Сейчас такие модели рассматриваются на базе БРИКС. Это технически очень сложные процессы. Вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов в ближайшее время, но ситуация политически такая, что просто требуется стратегическая диверсификация мировых финансов. Рано или поздно мы к этому придем", — заключил Тимофеев.

https://1prime.ru/20240606/natsvalyuty-848895824.html

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россия, азербайджан, расчеты в нацвалютах