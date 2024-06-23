https://1prime.ru/20240623/britaniya-849416731.html
"Говорю правду". В Британии ответили на обвинения в поддержке Путина
"Говорю правду". В Британии ответили на обвинения в поддержке Путина - 23.06.2024, ПРАЙМ
"Говорю правду". В Британии ответили на обвинения в поддержке Путина
Для разрешения украинского конфликта западным странам нужно признать ошибки, которые и привели к эскалации. Такое мнение выразил лидер британской правой партии... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T10:17+0300
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Для разрешения украинского конфликта западным странам нужно признать ошибки, которые и привели к эскалации. Такое мнение выразил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж в статье для The Telegraph после обвинения в поддержке позиции российского президента Владимира Путина в украинском вопросе."У конфликта нет простого решения. Однако началом должно стать признание правды о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", — заявил он.Кроме того, политик упомянул, что необходимо прекратить обвинять Путина за его слова об истинных причинах конфликта на Украине, так как именно недальновидная политика Запада привела к его началу.Ранее Фрадж говорил, что Североатлантический альянс своим постоянным расширением сам спровоцировал украинский конфликт. За подобные высказываня политик подвергся суровой критике со стороны других британских чиновников.
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британия, украина, россия, нато
БРИТАНИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ, НАТО
"Говорю правду". В Британии ответили на обвинения в поддержке Путина
Британский политик не стал извиняться за поддержку позиции Путина по Украине
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ.
Для разрешения украинского конфликта западным странам нужно признать ошибки, которые и привели к эскалации. Такое мнение выразил лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж в статье для The Telegraph
после обвинения в поддержке позиции российского президента Владимира Путина в украинском вопросе.
"У конфликта нет простого решения. Однако началом должно стать признание правды о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", — заявил он.
Кроме того, политик упомянул, что необходимо прекратить обвинять Путина за его слова об истинных причинах конфликта на Украине, так как именно недальновидная политика Запада привела к его началу.
Ранее Фрадж говорил, что Североатлантический альянс своим постоянным расширением сам спровоцировал украинский конфликт. За подобные высказываня политик подвергся суровой критике со стороны других британских чиновников.
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