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Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар - 23.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240623/unit-849420888.html
Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар
Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар - 23.06.2024, ПРАЙМ
Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар
Россия и Китай предлагают восточным и южным странам новую единицу международных расчетов, The Unit, сообщает польский вещатель RMF FM. | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T17:55+0300
2024-06-23T17:55+0300
экономика
дедолларизация
россия
китай
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай предлагают восточным и южным странам новую единицу международных расчетов, The Unit, сообщает польский вещатель RMF FM.Как отмечается, The Unit может нанести удар по статусу доллара и подорвать американское господство.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗаморозка российских финансовых резервов на Западе может привести к глобальным изменениям и отказу от доллара, считает автор.В настоящее время наблюдается последовательная реализация Китаем плана по отказу от доллара, освобождения от американских облигаций и накопления им золотых резервов.Сейчас, по мнению автора, сложилась ситуация, когда Россия заинтересована в подрыве статуса доллара, и некоторые страны наблюдают за изменением ситуации на валютных рынках.На Западе заморожены российские резервы, что может привести к созданию альтернативных систем расчетов и увеличению закупок золота, говорится в статье.Отмечается, что о запуске новой, конкурентоспособной по отношению к доллару валюты The Unit пока говорят только в России. Достоверность этих сообщений ставится под сомнение, поэтому официальной информации придется подождать до осени, когда в Казани состоится саммит стран группы БРИКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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дедолларизация, россия, китай
Экономика, дедолларизация, РОССИЯ, КИТАЙ
17:55 23.06.2024
 
Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар

RMF FM: Россия и Китай предлагают новую единицу международных расчетов

© fotolia.com / daboost" Флаги Китай-Россия
 Флаги Китай-Россия - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© fotolia.com / daboost
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай предлагают восточным и южным странам новую единицу международных расчетов, The Unit, сообщает польский вещатель RMF FM.
Как отмечается, The Unit может нанести удар по статусу доллара и подорвать американское господство.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Заморозка российских финансовых резервов на Западе может привести к глобальным изменениям и отказу от доллара, считает автор.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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В настоящее время наблюдается последовательная реализация Китаем плана по отказу от доллара, освобождения от американских облигаций и накопления им золотых резервов.
Сейчас, по мнению автора, сложилась ситуация, когда Россия заинтересована в подрыве статуса доллара, и некоторые страны наблюдают за изменением ситуации на валютных рынках.
На Западе заморожены российские резервы, что может привести к созданию альтернативных систем расчетов и увеличению закупок золота, говорится в статье.
Отмечается, что о запуске новой, конкурентоспособной по отношению к доллару валюты The Unit пока говорят только в России. Достоверность этих сообщений ставится под сомнение, поэтому официальной информации придется подождать до осени, когда в Казани состоится саммит стран группы БРИКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикадедолларизацияРОССИЯКИТАЙ
 
 
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