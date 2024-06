Названо российско-китайское оружие, которое свергнет доллар

https://1prime.ru/20240623/unit-849420888.html

Россия и Китай предлагают восточным и южным странам новую единицу международных расчетов, The Unit, сообщает польский вещатель RMF FM. | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T17:55+0300

экономика

дедолларизация

россия

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/77778/57/777785722_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_627008ada5838c65097406c4846b1c17.jpg

МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россия и Китай предлагают восточным и южным странам новую единицу международных расчетов, The Unit, сообщает польский вещатель RMF FM.Как отмечается, The Unit может нанести удар по статусу доллара и подорвать американское господство.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗаморозка российских финансовых резервов на Западе может привести к глобальным изменениям и отказу от доллара, считает автор.В настоящее время наблюдается последовательная реализация Китаем плана по отказу от доллара, освобождения от американских облигаций и накопления им золотых резервов.Сейчас, по мнению автора, сложилась ситуация, когда Россия заинтересована в подрыве статуса доллара, и некоторые страны наблюдают за изменением ситуации на валютных рынках.На Западе заморожены российские резервы, что может привести к созданию альтернативных систем расчетов и увеличению закупок золота, говорится в статье.Отмечается, что о запуске новой, конкурентоспособной по отношению к доллару валюты The Unit пока говорят только в России. Достоверность этих сообщений ставится под сомнение, поэтому официальной информации придется подождать до осени, когда в Казани состоится саммит стран группы БРИКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

китай

2024

