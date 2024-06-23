https://1prime.ru/20240623/zhku-849391171.html

За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля

За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля - 23.06.2024, ПРАЙМ

За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля

С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. Насколько экономически обосновано такое повышение тарифов, рассказала агентству “Прайм"... | 23.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-23T02:02+0300

2024-06-23T02:02+0300

2024-06-23T02:02+0300

жку

оплата жку

капремонт

коммунальные услуги

тарифы жкх

тарифы на электроэнергию

тарифы на газ

эксклюзив

наталья казанцева

https://cdnn.1prime.ru/img/83409/80/834098075_0:148:3082:1882_1920x0_80_0_0_674a39579c25c6126ab7c34b958b2ed0.jpg

МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. Насколько экономически обосновано такое повышение тарифов, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.В целом повышение является своевременным - его не было полтора года и при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций их дальнейшее развитие затруднительно. По словам Казанцевой, повышение тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по регионам. Так, на отдаленных территориях оно составит чуть более 4 процентов, а в других может достигать и 15%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ большинстве регионов, где преобладают жилые объекты, не имеющие полного обеспечения всеми видами коммунальных услуг, повышение тарифов будет более ощутимым по газоснабжению и электроэнергии, отмечает экономист.Тем не менее, даже там, где прирост тарифов будет незначительным, люди ощутят значительное увеличение расходов на содержание жилья, ведь с 1 января уже повышались тарифы на капитальный ремонт и на общедомовые расходы.Сильнее всего из потребляемых ресурсов подорожает газ для приготовления пищи - на 23 процента, горячая вода, водоотведение вырастут на 11-14 процентов, электроэнергия в отдельные часы суток для квартир с отсутствием электроплит. Менее всего в пределах 8,7% подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе.Дальне должно быть легче. "По предположениям, существенное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5 процентов", - говорит Казанцева.По ее словам повышение тарифов - лишь одно из звеньев реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Параллельно следует совершенствовать систему социальной поддержки отдельных категорий граждан в плане компенсации расходов на содержание жилья, повышать платежную дисциплину, устранять коррупционные схемы в сфере ЖКХ, внедрять механизмы частно-государственного подхода в организации бизнес-процессов, заключила специалист.

https://1prime.ru/20240601/zhkkh-847982797.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

жку, оплата жку, капремонт, коммунальные услуги, тарифы жкх, тарифы на электроэнергию, тарифы на газ, эксклюзив, наталья казанцева