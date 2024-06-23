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За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля - 23.06.2024, ПРАЙМ
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За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля
За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля - 23.06.2024, ПРАЙМ
За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля
С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. Насколько экономически обосновано такое повышение тарифов, рассказала агентству “Прайм"... | 23.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-23T02:02+0300
2024-06-23T02:02+0300
жку
оплата жку
капремонт
коммунальные услуги
тарифы жкх
тарифы на электроэнергию
тарифы на газ
эксклюзив
наталья казанцева
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. Насколько экономически обосновано такое повышение тарифов, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.В целом повышение является своевременным - его не было полтора года и при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций их дальнейшее развитие затруднительно. По словам Казанцевой, повышение тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по регионам. Так, на отдаленных территориях оно составит чуть более 4 процентов, а в других может достигать и 15%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ большинстве регионов, где преобладают жилые объекты, не имеющие полного обеспечения всеми видами коммунальных услуг, повышение тарифов будет более ощутимым по газоснабжению и электроэнергии, отмечает экономист.Тем не менее, даже там, где прирост тарифов будет незначительным, люди ощутят значительное увеличение расходов на содержание жилья, ведь с 1 января уже повышались тарифы на капитальный ремонт и на общедомовые расходы.Сильнее всего из потребляемых ресурсов подорожает газ для приготовления пищи - на 23 процента, горячая вода, водоотведение вырастут на 11-14 процентов, электроэнергия в отдельные часы суток для квартир с отсутствием электроплит. Менее всего в пределах 8,7% подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе.Дальне должно быть легче. "По предположениям, существенное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5 процентов", - говорит Казанцева.По ее словам повышение тарифов - лишь одно из звеньев реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Параллельно следует совершенствовать систему социальной поддержки отдельных категорий граждан в плане компенсации расходов на содержание жилья, повышать платежную дисциплину, устранять коррупционные схемы в сфере ЖКХ, внедрять механизмы частно-государственного подхода в организации бизнес-процессов, заключила специалист.
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жку, оплата жку, капремонт, коммунальные услуги, тарифы жкх, тарифы на электроэнергию, тарифы на газ, эксклюзив, наталья казанцева
ЖКУ, оплата ЖКУ, капремонт, коммунальные услуги, тарифы ЖКХ, тарифы на электроэнергию, тарифы на газ, Эксклюзив, Наталья Казанцева
02:02 23.06.2024
 
За все годы сразу. На сколько вырастут тарифы на ЖКУ с 1 июля

Доцент Казанцева: с 1 июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДом, введенный по программе реновации жилищного фонда
Дом, введенный по программе реновации жилищного фонда - ПРАЙМ, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 23 июн - ПРАЙМ. С первого июля цены на ЖКУ проиндексируют в среднем на 10 процентов. Насколько экономически обосновано такое повышение тарифов, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
В целом повышение является своевременным - его не было полтора года и при существующем уровне инфляции, износе основных фондов и отсутствии инвестиций их дальнейшее развитие затруднительно. По словам Казанцевой, повышение тарифов будет неравномерным по отдельным видам ресурсов и по регионам. Так, на отдаленных территориях оно составит чуть более 4 процентов, а в других может достигать и 15%.
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В большинстве регионов, где преобладают жилые объекты, не имеющие полного обеспечения всеми видами коммунальных услуг, повышение тарифов будет более ощутимым по газоснабжению и электроэнергии, отмечает экономист.
Тем не менее, даже там, где прирост тарифов будет незначительным, люди ощутят значительное увеличение расходов на содержание жилья, ведь с 1 января уже повышались тарифы на капитальный ремонт и на общедомовые расходы.
Сильнее всего из потребляемых ресурсов подорожает газ для приготовления пищи - на 23 процента, горячая вода, водоотведение вырастут на 11-14 процентов, электроэнергия в отдельные часы суток для квартир с отсутствием электроплит. Менее всего в пределах 8,7% подорожает электроэнергия при одноставочном тарифе.
Дальне должно быть легче. "По предположениям, существенное повышение тарифов в 2024 году сменится снижением в последующие годы в пределах 4-5 процентов", - говорит Казанцева.
По ее словам повышение тарифов - лишь одно из звеньев реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства. Параллельно следует совершенствовать систему социальной поддержки отдельных категорий граждан в плане компенсации расходов на содержание жилья, повышать платежную дисциплину, устранять коррупционные схемы в сфере ЖКХ, внедрять механизмы частно-государственного подхода в организации бизнес-процессов, заключила специалист.
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Россиян предупредили о скором подорожании “коммуналки”
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ЖКУоплата ЖКУкапремонткоммунальные услугитарифы ЖКХтарифы на электроэнергиютарифы на газЭксклюзивНаталья Казанцева
 
 
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