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Число банкротств фирм в Германии достигло максимума почти за десять лет
Число банкротств фирм в Германии достигло максимума почти за десять лет - 24.06.2024, ПРАЙМ
Число банкротств фирм в Германии достигло максимума почти за десять лет
Число банкротств компаний в Германии с начала года достигло 11 тысяч, что стало рекордным показателем почти за целое десятилетие, говорится в исследовании,... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T16:36+0300
2024-06-24T16:36+0300
2024-06-24T16:36+0300
экономика
германия
банкротство
рекорд
бизнес
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МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Число банкротств компаний в Германии с начала года достигло 11 тысяч, что стало рекордным показателем почти за целое десятилетие, говорится в исследовании, опубликованном немецкой кредитной компанией Creditreform. "В первом полугодии 2024 года Creditreform зарегистрировала 11 тысяч случаев банкротства компаний. Это увеличение почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 470 случаев) и самый высокий уровень почти за десять лет", - говорится в релизе компании. По словам руководителя отдела экономических исследований Creditreform Патрика-Людвига Хантцша, причинами для увеличения числа банкротств фирм стали последствия рецессии прошлого года, продолжающийся кризис и слабая экономическая конъюнктура. "Все это вместе взятое ломает шеи многим компаниям", - приводятся слова Хантцша. При этом растёт и количество банкротств среди физических лиц: за полгода зафиксировано 35 400 случаев, что на 6,7% больше, чем в прошлом году. По этому показателю нынешнее полугодие уступает лишь первому полугодию 2021 года, когда всплеск банкротств был связан с ковидными ограничениями. То же относится и к суммарному количеству банкротств: их зарегистрировано в первые шесть месяцев текущего года 60 100 (в 2021 году было 63 640). "Корпоративная стабильность в Германии в настоящее время более хрупкая, чем в течение многих предыдущих лет", - резюмирует Хантцш. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.
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германия, банкротство, рекорд, бизнес
Экономика, ГЕРМАНИЯ, банкротство, рекорд, Бизнес
Число банкротств фирм в Германии достигло максимума почти за десять лет
Creditreform: число банкротств фирм в Германии достигло максимума почти за 10 лет
МОСКВА, 24 июн - ПРАЙМ. Число банкротств компаний в Германии с начала года достигло 11 тысяч, что стало рекордным показателем почти за целое десятилетие, говорится в исследовании, опубликованном немецкой кредитной компанией Creditreform.
"В первом полугодии 2024 года Creditreform зарегистрировала 11 тысяч случаев банкротства компаний. Это увеличение почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8 470 случаев) и самый высокий уровень почти за десять лет", - говорится в релизе компании.
По словам руководителя отдела экономических исследований Creditreform Патрика-Людвига Хантцша, причинами для увеличения числа банкротств фирм стали последствия рецессии прошлого года, продолжающийся кризис и слабая экономическая конъюнктура. "Все это вместе взятое ломает шеи многим компаниям", - приводятся слова Хантцша.
При этом растёт и количество банкротств среди физических лиц: за полгода зафиксировано 35 400 случаев, что на 6,7% больше, чем в прошлом году. По этому показателю нынешнее полугодие уступает лишь первому полугодию 2021 года, когда всплеск банкротств был связан с ковидными ограничениями. То же относится и к суммарному количеству банкротств: их зарегистрировано в первые шесть месяцев текущего года 60 100 (в 2021 году было 63 640).
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"Корпоративная стабильность в Германии в настоящее время более хрупкая, чем в течение многих предыдущих лет", - резюмирует Хантцш.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.