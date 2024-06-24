Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240624/zamorozhennye-aktivy-rossii-849429402.html
В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России
В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России
Первые средства на помощь Украине, полученные от дохода от российских замороженных активов, должны поступить уже на следующей неделе, рассказал глава... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T09:50+0300
2024-06-24T09:50+0300
россия
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fc92f45ef295b983b4aedf07008ebd30.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Первые средства на помощь Украине, полученные от дохода от российских замороженных активов, должны поступить уже на следующей неделе, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. "У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он. Кроме того, Боррель выразил уверенность в том, что это решение не будет заблокировано также, как и ряд других, касающихся поставок военной помощи Украине.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
https://1prime.ru/20240614/aktivy-849175845.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845964720_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d4ab6cd679124ebfb19c1f7734364583.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, замороженные российские активы
09:50 24.06.2024
 
В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России

Боррель: первые финансы на помощь Киеву должны поступить на следующей неделе

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Первые средства на помощь Украине, полученные от дохода от российских замороженных активов, должны поступить уже на следующей неделе, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
"У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он.
Кроме того, Боррель выразил уверенность в том, что это решение не будет заблокировано также, как и ряд других, касающихся поставок военной помощи Украине.
Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Воровство есть воровство. Путин обещал наказать Запад за российские активы
14 июня, 13:16
 
РОССИЯЕСзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала