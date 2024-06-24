https://1prime.ru/20240624/zamorozhennye-aktivy-rossii-849429402.html

В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России

В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС определили сроки поставок помощи Киеву от замороженных активов России

Первые средства на помощь Украине, полученные от дохода от российских замороженных активов, должны поступить уже на следующей неделе, рассказал глава... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

2024-06-24T09:50+0300

россия

ес

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Первые средства на помощь Украине, полученные от дохода от российских замороженных активов, должны поступить уже на следующей неделе, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге. "У нас есть доходы от замороженных активов России. Мы должны их использовать, избегая каких-либо преград. Мы запустили соответствующий процесс, первый трансфер состоится на следующей неделе в июле, второй еще через несколько месяцев… Мы имеем юридическую процедуру, которая позволит обойти преграды.. У нас есть решение, мы представим его сегодня", - сказал он. Кроме того, Боррель выразил уверенность в том, что это решение не будет заблокировано также, как и ряд других, касающихся поставок военной помощи Украине.Европейская комиссия 12 декабря прошлого года в проекте документа по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных в ЕС российских суверенных активов предложила на данном этапе только аккумулировать на отдельные счета в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль на активы ЦБ РФ в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Как сообщил европейский дипломат, "это обязательство - сохранять чрезвычайную прибыль в депозитариях - объясняют тем, что в долгосрочной перспективе часть этих доходов будет переведена Украине, вероятно, через специальную европейскую программу".

https://1prime.ru/20240614/aktivy-849175845.html

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россия, ес, замороженные российские активы