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В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России
Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:11+0300
2024-06-24T10:11+0300
2024-06-24T10:22+0300
россия
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санкции против рф
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. 24 июня в Люксембурге проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Транслаяция велась на официальном портале Еврокомиссии"Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она.Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала, что страны Европейского союза планируют в ближайшее время начать работу над пятнадцатым пакетом антироссийских санкций.
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россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России
Лябиб: страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
24 июня в Люксембурге проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Транслаяция велась на официальном портале Еврокомиссии
"Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала, что страны Европейского союза планируют в ближайшее время начать работу над пятнадцатым пакетом антироссийских санкций.
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