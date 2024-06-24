Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240624/zamorozhennye-aktivy-rossii-849430067.html
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России
Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр... | 24.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-24T10:11+0300
2024-06-24T10:22+0300
россия
ес
санкции против рф
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/95/839169590_0:243:2916:1883_1920x0_80_0_0_5872fffa428b0d7d68697ddead27166a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. 24 июня в Люксембурге проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Транслаяция велась на официальном портале Еврокомиссии"Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она.Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала, что страны Европейского союза планируют в ближайшее время начать работу над пятнадцатым пакетом антироссийских санкций.
https://1prime.ru/20240620/sdelka-849363136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83916/95/839169590_213:0:2801:1941_1920x0_80_0_0_ba0755e316dee659f2f8ebf259d63c45.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы
РОССИЯ, ЕС, санкции против РФ, замороженные российские активы
10:11 24.06.2024 (обновлено: 10:22 24.06.2024)
 
В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России

Лябиб: страны ЕС договорились использовать доходы от замороженных активов России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб.
24 июня в Люксембурге проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Транслаяция велась на официальном портале Еврокомиссии
"Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала, что страны Европейского союза планируют в ближайшее время начать работу над пятнадцатым пакетом антироссийских санкций.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
СМИ сообщило, что Шольц предлагал США вместо санкций против "Севпотока-2"
20 июня, 22:42
 
РОССИЯЕСсанкции против РФзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала