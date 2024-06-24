https://1prime.ru/20240624/zamorozhennye-aktivy-rossii-849430067.html

В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России

В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России - 24.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС договорились об использовании доходов от замороженных активов России

Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр... | 24.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-24T10:11+0300

2024-06-24T10:11+0300

2024-06-24T10:22+0300

россия

ес

санкции против рф

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – ПРАЙМ. Государства Евросоюза достигли окончательной договоренности касательно использования прибыли от заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб. 24 июня в Люксембурге проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран ЕС. Транслаяция велась на официальном портале Еврокомиссии"Мы сегодня примем 14-й пакет санкций против России. Что касается замороженных активов России, то было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - сказала она.Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала, что страны Европейского союза планируют в ближайшее время начать работу над пятнадцатым пакетом антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20240620/sdelka-849363136.html

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россия, ес, санкции против рф, замороженные российские активы