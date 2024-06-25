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В МИД России раскрыли значение договора с КНДР
В МИД России раскрыли значение договора с КНДР - 25.06.2024, ПРАЙМ
В МИД России раскрыли значение договора с КНДР
Договор между Россией и КНДР - предупреждение для стран, которые планируют решить проблемы региона военным путем, этот документ не направлен против Южной Кореи... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T06:59+0300
2024-06-25T06:59+0300
2024-06-25T06:59+0300
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ТЕГЕРАН, 25 июн – ПРАЙМ. Договор между Россией и КНДР - предупреждение для стран, которые планируют решить проблемы региона военным путем, этот документ не направлен против Южной Кореи или третьих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости. По его словам, Москва неоднократно подчеркивала, что договор не направлен ни против Южной Кореи, ни против третьих государств, он "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии". Руденко подчеркнул, что главным источником напряженности в субрегионе является политика США, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе"". "Главная цель всей этой политики – это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России", - сказал дипломат.Он добавил, что в рамках этого двойного сдерживания Вашингтон использует нынешнюю напряженность, которую сам же и провоцирует, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников.Россия и КНДР в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Также стороны заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.
https://1prime.ru/20240624/putin-849428834.html
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россия, кндр
В МИД России раскрыли значение договора с КНДР
МИД России: договор с КНДР - предупреждение для решающих проблемы военным путем
ТЕГЕРАН, 25 июн – ПРАЙМ. Договор между Россией и КНДР - предупреждение для стран, которые планируют решить проблемы региона военным путем, этот документ не направлен против Южной Кореи или третьих стран, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.
По его словам, Москва неоднократно подчеркивала, что договор не направлен ни против Южной Кореи, ни против третьих государств, он "не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии".
Руденко подчеркнул, что главным источником напряженности в субрегионе является политика США, "которые, пользуясь в том числе и напряженностью на Корейском полуострове, постоянно наращивают свое военное присутствие в регионе"".
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"Главная цель всей этой политики – это не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России", - сказал дипломат.
Он добавил, что в рамках этого двойного сдерживания Вашингтон использует нынешнюю напряженность, которую сам же и провоцирует, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников.
Россия и КНДР в ходе визита президента Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная. Также стороны заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами.