Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак рассказал, как повысить производительность в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240625/ii-849485999.html
Новак рассказал, как повысить производительность в России
Новак рассказал, как повысить производительность в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал, как повысить производительность в России
Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:49+0300
2024-06-25T17:49+0300
россия
александр новак
производительность
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_152a876803d3b74a078a19b24befe4d8.jpg
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства, считает вице-премьер России Александр Новак. Выступая во вторник на стратегической сессии по национальным проектам, он отметил, что для реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" предлагается сформировать пять федеральных проектов. "Первый проект – это проект по производительности труда. Я его поставил на первое место, потому что считаю, что он ключевой. Помимо отработанных механизмов повышения производительности на предприятиях реального сектора, стоит принципиально новая задача – повышение производительности труда также в социальной сфере", - сказал Новак. "В целом, повышение эффективности деятельности – это задача всех отраслей экономики. И социальной сферы, и органов управления, бюджетной сферы, инфраструктурных проектов. Она должна решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства. Также предлагается предусмотреть показатели мероприятий по производительности труда в каждом национальном проекте и госпрограммах", - добавил он. Второй федеральный проект, по его словам, будет посвящен инвестициям, в нем будет сконцентрирован широкий спектр мер поддержки. По словам вице-премьера, необходимо дальнейшее развитие и расширение Фабрики проектного финансирования, а также запуск механизм федерального инвестиционного налогового вычета. "Третий федеральный проект – это малое и среднее предпринимательство. Здесь хочу обратить внимание на необходимость сохранения действенных мер поддержки сектора, в том числе это продолжение программы льготного кредитования с акцентом на приоритетные отрасли и инвестиционные проекты. Также важно развивать механизмы зонтичной гарантии Корпорации МСП, сохранить инфраструктуру поддержки малого бизнеса в регионах", - указал вице-премьер. Четвертый проект будет посвящен низкоуглеродному развитию, еще один - пятый - развитию системы государственной статистики и прогнозирования. "Считаем важным наличие такого проекта, поскольку без современной, основанной на цифровых технологиях и широком круге данных, официальной статистики, невозможно управлять социально-экономическим развитием. Необходимо обеспечить ускорение статпроизводства на новых технологических решениях с использованием передовых методологий и искусственного интеллекта", - заключил Новак.
https://1prime.ru/20240607/benzina-848964125.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/31/840753181_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_05e7dbd9ddc9139eafbb602b327330b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, александр новак, производительность
РОССИЯ, Александр Новак, производительность
17:49 25.06.2024
 
Новак рассказал, как повысить производительность в России

Новак: для роста производительности в России нужно использовать технологии ИИ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства, считает вице-премьер России Александр Новак.
Выступая во вторник на стратегической сессии по национальным проектам, он отметил, что для реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" предлагается сформировать пять федеральных проектов.
"Первый проект – это проект по производительности труда. Я его поставил на первое место, потому что считаю, что он ключевой. Помимо отработанных механизмов повышения производительности на предприятиях реального сектора, стоит принципиально новая задача – повышение производительности труда также в социальной сфере", - сказал Новак.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
7 июня, 14:05
"В целом, повышение эффективности деятельности – это задача всех отраслей экономики. И социальной сферы, и органов управления, бюджетной сферы, инфраструктурных проектов. Она должна решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства. Также предлагается предусмотреть показатели мероприятий по производительности труда в каждом национальном проекте и госпрограммах", - добавил он.
Второй федеральный проект, по его словам, будет посвящен инвестициям, в нем будет сконцентрирован широкий спектр мер поддержки. По словам вице-премьера, необходимо дальнейшее развитие и расширение Фабрики проектного финансирования, а также запуск механизм федерального инвестиционного налогового вычета.
"Третий федеральный проект – это малое и среднее предпринимательство. Здесь хочу обратить внимание на необходимость сохранения действенных мер поддержки сектора, в том числе это продолжение программы льготного кредитования с акцентом на приоритетные отрасли и инвестиционные проекты. Также важно развивать механизмы зонтичной гарантии Корпорации МСП, сохранить инфраструктуру поддержки малого бизнеса в регионах", - указал вице-премьер.
Четвертый проект будет посвящен низкоуглеродному развитию, еще один - пятый - развитию системы государственной статистики и прогнозирования. "Считаем важным наличие такого проекта, поскольку без современной, основанной на цифровых технологиях и широком круге данных, официальной статистики, невозможно управлять социально-экономическим развитием. Необходимо обеспечить ускорение статпроизводства на новых технологических решениях с использованием передовых методологий и искусственного интеллекта", - заключил Новак.
 
РОССИЯАлександр Новакпроизводительность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала