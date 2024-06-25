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Новак рассказал, как повысить производительность в России
Новак рассказал, как повысить производительность в России - 25.06.2024, ПРАЙМ
Новак рассказал, как повысить производительность в России
Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T17:49+0300
2024-06-25T17:49+0300
2024-06-25T17:49+0300
россия
александр новак
производительность
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МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства, считает вице-премьер России Александр Новак. Выступая во вторник на стратегической сессии по национальным проектам, он отметил, что для реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" предлагается сформировать пять федеральных проектов. "Первый проект – это проект по производительности труда. Я его поставил на первое место, потому что считаю, что он ключевой. Помимо отработанных механизмов повышения производительности на предприятиях реального сектора, стоит принципиально новая задача – повышение производительности труда также в социальной сфере", - сказал Новак. "В целом, повышение эффективности деятельности – это задача всех отраслей экономики. И социальной сферы, и органов управления, бюджетной сферы, инфраструктурных проектов. Она должна решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства. Также предлагается предусмотреть показатели мероприятий по производительности труда в каждом национальном проекте и госпрограммах", - добавил он. Второй федеральный проект, по его словам, будет посвящен инвестициям, в нем будет сконцентрирован широкий спектр мер поддержки. По словам вице-премьера, необходимо дальнейшее развитие и расширение Фабрики проектного финансирования, а также запуск механизм федерального инвестиционного налогового вычета. "Третий федеральный проект – это малое и среднее предпринимательство. Здесь хочу обратить внимание на необходимость сохранения действенных мер поддержки сектора, в том числе это продолжение программы льготного кредитования с акцентом на приоритетные отрасли и инвестиционные проекты. Также важно развивать механизмы зонтичной гарантии Корпорации МСП, сохранить инфраструктуру поддержки малого бизнеса в регионах", - указал вице-премьер. Четвертый проект будет посвящен низкоуглеродному развитию, еще один - пятый - развитию системы государственной статистики и прогнозирования. "Считаем важным наличие такого проекта, поскольку без современной, основанной на цифровых технологиях и широком круге данных, официальной статистики, невозможно управлять социально-экономическим развитием. Необходимо обеспечить ускорение статпроизводства на новых технологических решениях с использованием передовых методологий и искусственного интеллекта", - заключил Новак.
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россия, александр новак, производительность
РОССИЯ, Александр Новак, производительность
Новак рассказал, как повысить производительность в России
Новак: для роста производительности в России нужно использовать технологии ИИ
МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Вопрос повышения производительности труда в России должен решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства, считает вице-премьер России Александр Новак.
Выступая во вторник на стратегической сессии по национальным проектам, он отметил, что для реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" предлагается сформировать пять федеральных проектов.
"Первый проект – это проект по производительности труда. Я его поставил на первое место, потому что считаю, что он ключевой. Помимо отработанных механизмов повышения производительности на предприятиях реального сектора, стоит принципиально новая задача – повышение производительности труда также в социальной сфере", - сказал Новак.
Новак оценил запасы бензина и дизельного топлива в России
"В целом, повышение эффективности деятельности – это задача всех отраслей экономики. И социальной сферы, и органов управления, бюджетной сферы, инфраструктурных проектов. Она должна решаться с использованием искусственного интеллекта, роботизации, экономики данных, принципов бережливого производства. Также предлагается предусмотреть показатели мероприятий по производительности труда в каждом национальном проекте и госпрограммах", - добавил он.
Второй федеральный проект, по его словам, будет посвящен инвестициям, в нем будет сконцентрирован широкий спектр мер поддержки. По словам вице-премьера, необходимо дальнейшее развитие и расширение Фабрики проектного финансирования, а также запуск механизм федерального инвестиционного налогового вычета.
"Третий федеральный проект – это малое и среднее предпринимательство. Здесь хочу обратить внимание на необходимость сохранения действенных мер поддержки сектора, в том числе это продолжение программы льготного кредитования с акцентом на приоритетные отрасли и инвестиционные проекты. Также важно развивать механизмы зонтичной гарантии Корпорации МСП, сохранить инфраструктуру поддержки малого бизнеса в регионах", - указал вице-премьер.
Четвертый проект будет посвящен низкоуглеродному развитию, еще один - пятый - развитию системы государственной статистики и прогнозирования. "Считаем важным наличие такого проекта, поскольку без современной, основанной на цифровых технологиях и широком круге данных, официальной статистики, невозможно управлять социально-экономическим развитием. Необходимо обеспечить ускорение статпроизводства на новых технологических решениях с использованием передовых методологий и искусственного интеллекта", - заключил Новак.