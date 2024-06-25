https://1prime.ru/20240625/kabmin-849478749.html

В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ

В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ - 25.06.2024, ПРАЙМ

В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:40+0300

2024-06-25T15:40+0300

2024-06-25T15:40+0300

кабмин

россия

выезд

запрет на выезд за границу

чиновники

https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg

МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. В противном случае его полномочия могут быть прекращены.Соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", — сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов. Если депутат или сенатор планирует выезд за границу, он должен согласовать свою поездку в соответствии с процедурой, установленной советом соответствующей палаты Федерального собрания. Иначе полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены.По его словам, это связано с появлением новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активности иностранных спецслужб.Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".

https://1prime.ru/20240311/846171930.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выезд, запрет на выезд за границу, чиновники