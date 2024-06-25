Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ - 25.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240625/kabmin-849478749.html
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ - 25.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:40+0300
2024-06-25T15:40+0300
кабмин
россия
выезд
запрет на выезд за границу
чиновники
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_16d3a0f0dc20cec4d3b2e3090f6fa692.jpg
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. В противном случае его полномочия могут быть прекращены.Соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", — сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов. Если депутат или сенатор планирует выезд за границу, он должен согласовать свою поездку в соответствии с процедурой, установленной советом соответствующей палаты Федерального собрания. Иначе полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены.По его словам, это связано с появлением новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активности иностранных спецслужб.Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
https://1prime.ru/20240311/846171930.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/69/842526912_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ae6bb3af4c7783227fd0ef587f9e28bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, выезд, запрет на выезд за границу, чиновники
Кабмин, РОССИЯ, выезд, запрет на выезд за границу, чиновники
15:40 25.06.2024
 
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ

В ГД внесен проект о согласовании выезда за пределы РФ для депутатов и сенаторов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. В противном случае его полномочия могут быть прекращены.
Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский.
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", — сказано в проекте.
Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.
Паспортный контроль - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2024
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу
11 марта, 17:41
Если депутат или сенатор планирует выезд за границу, он должен согласовать свою поездку в соответствии с процедурой, установленной советом соответствующей палаты Федерального собрания. Иначе полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены.
По его словам, это связано с появлением новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активности иностранных спецслужб.
Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
 
КабминРОССИЯвыездзапрет на выезд за границучиновники
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала