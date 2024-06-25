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В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ - 25.06.2024, ПРАЙМ
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T15:40+0300
2024-06-25T15:40+0300
2024-06-25T15:40+0300
кабмин
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запрет на выезд за границу
чиновники
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. В противном случае его полномочия могут быть прекращены.Соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский. "Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", — сказано в проекте. Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов. Если депутат или сенатор планирует выезд за границу, он должен согласовать свою поездку в соответствии с процедурой, установленной советом соответствующей палаты Федерального собрания. Иначе полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены.По его словам, это связано с появлением новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активности иностранных спецслужб.Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".
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россия, выезд, запрет на выезд за границу, чиновники
Кабмин, РОССИЯ, выезд, запрет на выезд за границу, чиновники
В ГД внесен проект о согласовании выезда депутатов и сенаторов из РФ
В ГД внесен проект о согласовании выезда за пределы РФ для депутатов и сенаторов
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому депутат или сенатор при выезде за пределы России должен согласовать свою поездку с руководством Госдумы или Совфеда. В противном случае его полномочия могут быть прекращены.
Соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициаторами инициативы выступили сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты ГД Олег Морозов, Василий Пискарев и Виктор Пинский.
"Сенатор Российской Федерации, депутат Государственной Думы обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации", — сказано в проекте.
Как ранее отмечал глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский, данные поправки подготовлены рядом депутатов ГД и сенаторов.
Некоторым чиновникам запретят выезд за границу
Если депутат или сенатор планирует выезд за границу, он должен согласовать свою поездку в соответствии с процедурой, установленной советом соответствующей палаты Федерального собрания. Иначе полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены.
По его словам, это связано с появлением новых угроз безопасности России в условиях спецоперации, санкционного давления и активности иностранных спецслужб.
Изменения предполагается внести в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации".