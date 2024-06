https://1prime.ru/20240625/peskov-849474875.html

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков - 25.06.2024, ПРАЙМ

Ситуация с Минскими соглашениями многому научила Россию, заявил Песков

Произошедшая с Минскими соглашениями ситуация во многом разрушила атмосферу доверия, но при этом многому научила Россию, поделился своим мнением официальный... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T13:58+0300

2024-06-25T13:58+0300

2024-06-25T14:59+0300

россия

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848925998_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_6093da2e0ad3baf81f68ec7ecc0509fd.jpg

МОСКВА, 25 июн - ПРАЙМ. Произошедшая с Минскими соглашениями ситуация во многом разрушила атмосферу доверия, но при этом многому научила Россию, поделился своим мнением официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Естественно, все имеет свои последствия. И, конечно же, такая ситуация, как была с минскими соглашениям, она многому нас научила и во многом разрушила атмосферу доверия. Атмосфера доверия очень быстро, можно сказать, сиюмоментно разрушается и очень долго, годами, а иногда и десятилетиями нарабатывается", - заявил пресс-секретарь российского президента, отвечая на вопрос, можно ли после Минских соглашений ожидать от президента Франции Эммануэля Макрона честного диалога. В этой связи Песков отметил, что это в большей степени зависит от того, какую позицию займут сами французы. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что на данный момент Россия не видит никаких предпосылок для возобновления отношений с западными государствами.Ранее Макрон в эфире подкаста Génération Do It Yourself (GDIY) рассказал, что мог бы возобновить диалог с Путиным на ту или иную тему.Экс-канцлер Германии Ангела Меркель ранее говорила, что Минские соглашения, призванные решить конфликт на Украине мирным путем, рассматривались Вашингтоном, Брюсселем и Киевом как отсрочка для подготовки украинской армии к противостоянию с Россией.

https://1prime.ru/20240624/dron-849435795.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон