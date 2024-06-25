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В ФРС раскрыли, что может ускорить инфляцию в США

В ФРС раскрыли, что может ускорить инфляцию в США - 25.06.2024, ПРАЙМ

В ФРС раскрыли, что может ускорить инфляцию в США

Региональные конфликты представляют угрозу для инфляции в США, поскольку могут нарушать глобальные поставки и увеличивать стоимость товаров для американских... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T15:47+0300

2024-06-25T15:47+0300

2024-06-25T15:48+0300

россия

фрс

инфляция в сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - ПРАЙМ. Региональные конфликты представляют угрозу для инфляции в США, поскольку могут нарушать глобальные поставки и увеличивать стоимость товаров для американских потребителей наряду с притоком миллионов мигрантов, считает управляющая Федеральной резервной системы (ФРС) Мишель Боуман. "Геополитические события могу представлять риски повышения инфляции, включая угрозу того, что последствия региональных конфликтов нарушат глобальные цепочки поставок, приведя к дополнительному давлению на продовольственные товары, энергоносители и сырье", - говорится в тексте ее выступления на конференции в Лондоне, опубликованном ФРС. По ее оценкам инфляция в Америке остается подвержена и другим внешним факторам, которые могут вести к увеличению темпов роста цен, в том числе, притоку миллионов новых иммигрантов в США и сохраняющейся напряженности на рынке труда. "Мы все еще не достигли точки, где станет уместным понижать процентную ставку… Я сохраняю желание повысить целевой диапазон ставки для федеральных средств на будущей встрече, если прогресс по инфляции прекратится или развернется", - добавила она. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Следующее заседание ФРС США пройдет в июле, на данный момент большинство аналитиков (89,7%) ожидают сохранения учетной ставки на уровне 5,25-5,5%.

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россия, фрс, инфляция в сша