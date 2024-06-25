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В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения - 25.06.2024, ПРАЙМ
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В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения
В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения - 25.06.2024, ПРАЙМ
В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения
В кассы и автоматы по продаже билетов метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства... | 25.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-25T19:08+0300
2024-06-25T19:08+0300
экономика
россия
москва
карта тройка
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В кассы и автоматы по продаже билетов метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "В кассы и автоматы по продаже билетов метро поступили первые "Тройки" с российским чипом нового поколения", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в продаже уже пять тысяч карт с новой микросхемой. "У нового чипа в три раза больше памяти, чем в предыдущей версии. Это полностью российская разработка, благодаря этому решению мы сможем в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему на базе "Тройки" в регионах", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Разработка российского чипа "Троек" началась в 2019 году в Зеленограде, чип успешно протестировали в московском метро в конце 2023 года.Транспортная карта "Тройка" появилась 11 лет назад. Сейчас пассажиры оплачивают ей почти 80% поездок в столичном метро. В 2022 году все карты были переведены на российские чипы. В том же году в метро поступило 3,7 млн карт с российским чипом, а в 2023-м – более шести миллионов.
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россия, москва, карта тройка, зеленоград, микрон
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, карта Тройка, Зеленоград, Микрон
19:08 25.06.2024
 
В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения

В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод "Микрон" в Зеленограде
Завод Микрон в Зеленограде - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В кассы и автоматы по продаже билетов метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В кассы и автоматы по продаже билетов метро поступили первые "Тройки" с российским чипом нового поколения", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в продаже уже пять тысяч карт с новой микросхемой.
"У нового чипа в три раза больше памяти, чем в предыдущей версии. Это полностью российская разработка, благодаря этому решению мы сможем в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему на базе "Тройки" в регионах", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Разработка российского чипа "Троек" началась в 2019 году в Зеленограде, чип успешно протестировали в московском метро в конце 2023 года.
Транспортная карта "Тройка" появилась 11 лет назад. Сейчас пассажиры оплачивают ей почти 80% поездок в столичном метро. В 2022 году все карты были переведены на российские чипы. В том же году в метро поступило 3,7 млн карт с российским чипом, а в 2023-м – более шести миллионов.
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2023
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ЭкономикаРОССИЯМОСКВАкарта ТройкаЗеленоградМикрон
 
 
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