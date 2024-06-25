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В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения

В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения - 25.06.2024, ПРАЙМ

В метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения

В кассы и автоматы по продаже билетов метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства... | 25.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-25T19:08+0300

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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. В кассы и автоматы по продаже билетов метро Москвы поступили карты "Тройка" с российским чипом нового поколения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "В кассы и автоматы по продаже билетов метро поступили первые "Тройки" с российским чипом нового поколения", — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в продаже уже пять тысяч карт с новой микросхемой. "У нового чипа в три раза больше памяти, чем в предыдущей версии. Это полностью российская разработка, благодаря этому решению мы сможем в будущем внедрять дополнительные тарифные решения для пассажиров и развивать билетную систему на базе "Тройки" в регионах", — цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.Разработка российского чипа "Троек" началась в 2019 году в Зеленограде, чип успешно протестировали в московском метро в конце 2023 года.Транспортная карта "Тройка" появилась 11 лет назад. Сейчас пассажиры оплачивают ей почти 80% поездок в столичном метро. В 2022 году все карты были переведены на российские чипы. В том же году в метро поступило 3,7 млн карт с российским чипом, а в 2023-м – более шести миллионов.

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