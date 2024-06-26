https://1prime.ru/20240626/analitika-849495219.html

Слабый импульс к росту

Слабый импульс к росту - 26.06.2024, ПРАЙМ

Слабый импульс к росту

Рыночные настроения во вторник немного улучшились. Индекс Мосбиржи во вторник закрепился выше 3100 пунктов, поднявшись на 0,43% до 3111,39 пункта, а индекс РТС... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T08:55+0300

2024-06-26T08:55+0300

2024-06-26T08:56+0300

банк россии

мнения аналитиков

акции

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Рыночные настроения во вторник немного улучшились. Индекс Мосбиржи во вторник закрепился выше 3100 пунктов, поднявшись на 0,43% до 3111,39 пункта, а индекс РТС повысился на 1,22% до 1123,04 пунктов. На рынке ОФЗ восстановление продолжилось, индекс RGBI вырос за день на 0,75%.Банк России планирует поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение длительного времени, учитывая усиление инфляционных ожиданий населения и бизнеса. В июне 2024 года ожидаемая населением оценка инфляции на следующие 12 месяцев повысилась с 11,7% до 11,9%, хотя и осталась ниже показателя IV квартала 2023 года. По прогнозам Банка России, годовая инфляция вернется к целевому уровню 4% в 2025 году.В июле Московская биржа начнет торги новыми инструментами, расчетными фьючерсами на индекс IPO и на ETF развивающихся рынков. Ранее в апреле 2024 года Московская биржа начала расчет индекса IPO, в который вошли 17 эмитентов. Ожидается, что появление данных поможет инвесторам диверсифицировать портфели.Компания Solidcore Resources ("Полиметалл") подала заявку на делистинг акций с Московской биржи. Акционеры Solidcore, отвечающие определенным требованиям, могут обменять свои акции на Московской бирже на те, что обращаются на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).Ретейлер HENDERSON раскрыл операционные результаты за май 2024 года. Выручка компании за пять месяцев с начала 2024 года выросла на 29,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, (в мае – на 22,1%). В мае 2024 года компания зафиксировала небольшое замедление месячных темпов роста выручки по сравнению с годовым ростом на фоне праздничных дней и аномальных погодных условий. HENDERSON ожидает восстановления темпов роста выручки в июне 2024 года.Акционеры Юнипро, Русолово и МФК "Займер" одобрили рекомендации советов директоров воздержаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Акционеры Соллерс утвердили выплату дивидендов в размере 89 рублей на акцию, а акционеры "Ренессанс страхование" приняли решение о выплате дивидендов в размере 2,3 рубля на акцию.По данным Банка России, российские банки в мае увеличили объем кредитования: корпоративное кредитование увеличилось на 1,7%, розничное – на 2%. Несмотря на это, общая чистая прибыль банковского сектора снизилась в мае на 16% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 255 млрд рублей. Такое снижение произошло из-за увеличения операционных расходов и формирования резервов. Между тем индекс финансовых компаний MOEXFN на фоне рыночной коррекции показывает опережающую динамику по отношению к рынку в целом, и мы ожидаем продолжения такой динамики в краткосрочной перспективе.

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2024

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Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Полина Щукина https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg

мнения аналитиков, акции, индекс мосбиржи