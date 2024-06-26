https://1prime.ru/20240626/evropa-849513978.html

В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой"

В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой" - 26.06.2024, ПРАЙМ

В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой"

Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз — это пока недостижимо, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T15:27+0300

2024-06-26T15:27+0300

2024-06-26T15:52+0300

политика

швейцария

политика

независимость

ес

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

ЖЕНЕВА, 26 июн — ПРАЙМ. Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз — это пока недостижимо, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC). В докладе говорится, что хотя Швейцария и остаётся относительно безопасной страной, с 2022 года ситуация изменилась. Причиной тому послужила сильная поляризация контекста, в котором развивается страна. Это связано с многочисленными кризисами и вооружёнными конфликтами в Европе и на её периферии.В этой ситуации Россия будет оставаться основным фактором, влияющим на отсутствие безопасности в Европе, в то время как видение Европейского союза (ЕС) как независимой от США и НАТО и стратегически автономной силы остаётся неосуществимым в ближайшей перспективе.В швейцарской разведке считают, что сильная поляризация мира вызовет усиление давление на страну. От Швейцарии будут требовать взносы солидарности и политическую позицию."Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка", — отмечают в SRC. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с конца февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ. Швейцарские военные примут участие в 24 учениях, из них 20 — за пределами страны и четыре — на её территории. Все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на ее международной роли.

https://1prime.ru/20240625/moldaviya-849492656.html

швейцария

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швейцария, политика, независимость, ес, сша