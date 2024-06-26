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В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой"
В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой" - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой"
Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз — это пока недостижимо, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T15:27+0300
2024-06-26T15:27+0300
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ЖЕНЕВА, 26 июн — ПРАЙМ. Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз — это пока недостижимо, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC). В докладе говорится, что хотя Швейцария и остаётся относительно безопасной страной, с 2022 года ситуация изменилась. Причиной тому послужила сильная поляризация контекста, в котором развивается страна. Это связано с многочисленными кризисами и вооружёнными конфликтами в Европе и на её периферии.В этой ситуации Россия будет оставаться основным фактором, влияющим на отсутствие безопасности в Европе, в то время как видение Европейского союза (ЕС) как независимой от США и НАТО и стратегически автономной силы остаётся неосуществимым в ближайшей перспективе.В швейцарской разведке считают, что сильная поляризация мира вызовет усиление давление на страну. От Швейцарии будут требовать взносы солидарности и политическую позицию."Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка", — отмечают в SRC. Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с конца февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ. Швейцарские военные примут участие в 24 учениях, из них 20 — за пределами страны и четыре — на её территории. Все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на ее международной роли.
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швейцария, политика, независимость, ес, сша
Политика, ШВЕЙЦАРИЯ, политика, Независимость, ЕС, США
В Швейцарии назвали независимость ЕС "недостижимой"
SRC: независимый ЕС от НАТО и США пока недостижим
ЖЕНЕВА, 26 июн — ПРАЙМ. Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз — это пока недостижимо, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC).
В докладе говорится, что хотя Швейцария и остаётся относительно безопасной страной, с 2022 года ситуация изменилась. Причиной тому послужила сильная поляризация контекста, в котором развивается страна. Это связано с многочисленными кризисами и вооружёнными конфликтами в Европе и на её периферии.
В этой ситуации Россия будет оставаться основным фактором, влияющим на отсутствие безопасности в Европе, в то время как видение Европейского союза (ЕС) как независимой от США и НАТО и стратегически автономной силы остаётся неосуществимым в ближайшей перспективе.
В швейцарской разведке считают, что сильная поляризация мира вызовет усиление давление на страну. От Швейцарии будут требовать взносы солидарности и политическую позицию.
"Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка", — отмечают в SRC.
Премьер Молдавии надеется на одобрение гражданами стремления в ЕС
Швейцария не входит в ЕС и НАТО, но с конца февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ. Швейцарские военные примут участие в 24 учениях, из них 20 — за пределами страны и четыре — на её территории. Все они проводятся с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария утратила свой нейтральный статус. Постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на ее международной роли.