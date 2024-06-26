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Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды

Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды - 26.06.2024, ПРАЙМ

Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды

Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли в среду, так как жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений. Согласно... | 26.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-26T14:07+0300

2024-06-26T14:07+0300

2024-06-26T14:07+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли в среду, так как жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений. Согласно прогнозам, генерация ветряной энергии возрастет позднее на этой неделе, и это может поумерить спрос на газ со стороны электростанций.По состоянию на 09.12 по Гринвичу фьючерсы на поставку природного газа из терминала TTF прибавили 0,60 евро, до 35,10 евро за мегаватт-час. Августовские контракты выросли на 0,49 евро, до 35,49 евро, согласно данным LSEG.Августовские контракты на природный газ в Великобритании подорожали на 2,45 пенса, до 84,45 пенса за терм.Температуры воздуха на северо-западе Европы должны достичь пика в четверг, и средняя дневная температура воздуха повысится до 22,5 градуса Цельсия. К пятнице же жара немного спадет, но все же будет примерно на градус превышать сезонную норму, о чем свидетельствуют данные LSEG.Спрос на газ в Великобритании резко снизится из-за усиления скоростей ветра, и ветрогенерация к пятнице увеличится в три раза. Генерация ветряной энергии в Германии, как ожидается, будет постепенно расти выше сезонного среднего значения до конца недели, отмечает аналитик LSEG Томаш Марцин Ковальски.Экспорт газа из Норвегии возрастет в четверг на фоне увеличения добычи, тогда как поставки по трубопроводу Langeled в Великобританию будут ограничены до 7 июля."Июльские фьючерсы в Нидерландах вчера закрылись немного выше годового среднего значения", - отметили аналитики Engie EnergyScan, добавив, что котировки остаются около этого уровня в среду.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,65 евро, по 68,57 евро за тонну.

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рынки, мировой рынок газа