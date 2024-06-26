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Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды - 26.06.2024, ПРАЙМ
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Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды
Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды - 26.06.2024, ПРАЙМ
Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды
Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли в среду, так как жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений. Согласно... | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T14:07+0300
2024-06-26T14:07+0300
рынки
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли в среду, так как жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений. Согласно прогнозам, генерация ветряной энергии возрастет позднее на этой неделе, и это может поумерить спрос на газ со стороны электростанций.По состоянию на 09.12 по Гринвичу фьючерсы на поставку природного газа из терминала TTF прибавили 0,60 евро, до 35,10 евро за мегаватт-час. Августовские контракты выросли на 0,49 евро, до 35,49 евро, согласно данным LSEG.Августовские контракты на природный газ в Великобритании подорожали на 2,45 пенса, до 84,45 пенса за терм.Температуры воздуха на северо-западе Европы должны достичь пика в четверг, и средняя дневная температура воздуха повысится до 22,5 градуса Цельсия. К пятнице же жара немного спадет, но все же будет примерно на градус превышать сезонную норму, о чем свидетельствуют данные LSEG.Спрос на газ в Великобритании резко снизится из-за усиления скоростей ветра, и ветрогенерация к пятнице увеличится в три раза. Генерация ветряной энергии в Германии, как ожидается, будет постепенно расти выше сезонного среднего значения до конца недели, отмечает аналитик LSEG Томаш Марцин Ковальски.Экспорт газа из Норвегии возрастет в четверг на фоне увеличения добычи, тогда как поставки по трубопроводу Langeled в Великобританию будут ограничены до 7 июля."Июльские фьючерсы в Нидерландах вчера закрылись немного выше годового среднего значения", - отметили аналитики Engie EnergyScan, добавив, что котировки остаются около этого уровня в среду.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,65 евро, по 68,57 евро за тонну.
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рынки, мировой рынок газа
Рынки, мировой рынок газа
14:07 26.06.2024
 

Цены на европейском рынке газа выросли на фоне жаркой погоды

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах выросли в среду, так как жаркая погода подстегнула спрос на кондиционирование помещений. Согласно прогнозам, генерация ветряной энергии возрастет позднее на этой неделе, и это может поумерить спрос на газ со стороны электростанций.
По состоянию на 09.12 по Гринвичу фьючерсы на поставку природного газа из терминала TTF прибавили 0,60 евро, до 35,10 евро за мегаватт-час. Августовские контракты выросли на 0,49 евро, до 35,49 евро, согласно данным LSEG.
Августовские контракты на природный газ в Великобритании подорожали на 2,45 пенса, до 84,45 пенса за терм.
Температуры воздуха на северо-западе Европы должны достичь пика в четверг, и средняя дневная температура воздуха повысится до 22,5 градуса Цельсия. К пятнице же жара немного спадет, но все же будет примерно на градус превышать сезонную норму, о чем свидетельствуют данные LSEG.
Спрос на газ в Великобритании резко снизится из-за усиления скоростей ветра, и ветрогенерация к пятнице увеличится в три раза. Генерация ветряной энергии в Германии, как ожидается, будет постепенно расти выше сезонного среднего значения до конца недели, отмечает аналитик LSEG Томаш Марцин Ковальски.
Экспорт газа из Норвегии возрастет в четверг на фоне увеличения добычи, тогда как поставки по трубопроводу Langeled в Великобританию будут ограничены до 7 июля.
"Июльские фьючерсы в Нидерландах вчера закрылись немного выше годового среднего значения", - отметили аналитики Engie EnergyScan, добавив, что котировки остаются около этого уровня в среду.
Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,65 евро, по 68,57 евро за тонну.
 
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