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В Госдуме одобрили меры по развитию рынка неипотечной секьюритизации - 26.06.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме одобрили меры по развитию рынка неипотечной секьюритизации
В Госдуме одобрили меры по развитию рынка неипотечной секьюритизации - 26.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме одобрили меры по развитию рынка неипотечной секьюритизации
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации. | 26.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-26T10:33+0300
2024-06-26T10:34+0300
россия
ипотека
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации. Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по ипотечным, потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России. Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% при соблюдении установленных Банком России условий. В этих целях в закон "О рынке ценных бумаг" вносится изменение, которое наделяет ЦБ полномочиями устанавливать требования к формам, способам и условиям принятия таких рисков. Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, позволит сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января. Правительство РФ поддерживает законопроект. Предлагаемый в нем механизм регулирования рынка неипотечной секьюритизации позволит снизить риски недобросовестной секьюритизации, сохранить надежность выпускаемых облигаций и, как следствие, увеличить инвестирование на российском рынке капиталов, считает кабмин. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 3 июля.
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россия, ипотека
РОССИЯ, ипотека
10:33 26.06.2024 (обновлено: 10:34 26.06.2024)
 
В Госдуме одобрили меры по развитию рынка неипотечной секьюритизации

Комитет Госдумы поддержал проект для развития рынка неипотечной секьюритизации

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на развитие рынка неипотечной секьюритизации.
Секьюритизация – это один из способов привлечения финансирования путем размещения облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, например, по ипотечным, потребительским или ипотечным кредитам, договорам лизинга и так далее. Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, разработан в целях дальнейшего развития и стимулирования роста рынка неипотечной секьюритизации в России.
Он предоставляет инициаторам такой секьюритизации (оригинаторам) возможность удержания риска в объеме менее 20%, но не менее 5% при соблюдении установленных Банком России условий. В этих целях в закон "О рынке ценных бумаг" вносится изменение, которое наделяет ЦБ полномочиями устанавливать требования к формам, способам и условиям принятия таких рисков.
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Это, согласно пояснительной записке, позволит обеспечить высокое качество пула денежных требований, передаваемых в секьюритизацию, снизить риски недобросовестной секьюритизации и, как следствие, позволит сохранить надежность выпускаемых облигаций при снижении доли участия оригинатора. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января.
Правительство РФ поддерживает законопроект. Предлагаемый в нем механизм регулирования рынка неипотечной секьюритизации позволит снизить риски недобросовестной секьюритизации, сохранить надежность выпускаемых облигаций и, как следствие, увеличить инвестирование на российском рынке капиталов, считает кабмин.
На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 3 июля.
 
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